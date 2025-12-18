Telangana Panchayat Elections Results2025

పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు మా రెండేళ్ల పాలనపై తీర్పుగా భావిస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్​

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలపై సీఎం మీడియా సమావేశం - బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ ఒకేటేనన్న సీఎం - 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ ఇవే ఫలితాలన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​

CM Revanth on Gram Panchayat Election Results
CM Revanth on Gram Panchayat Election Results (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 5:23 PM IST

CM Revanth on Gram Panchayat Election Results : ప్రభుత్వం ఏర్పడిన రెండేళ్లు అయిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మళ్లీ కాంగ్రెస్​ను ఆదరించారని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించిందన్నారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలపై మాట్లాడారు. విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి సమాధానమిచ్చారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు మా రెండేళ్ల పాలనపై తీర్పుగా భావిస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్​ (ETV)

ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో 12,702 పైగా గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు పూర్తి అయ్యాయని తెలిపారు. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగాయని చెప్పారు. ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వహించిన అధికారులకు అభినందనలు తెలిపారు. పార్టీ విజయం కోసం కష్టపడిన కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

7,522 గ్రామ పంచాయతీలను కాంగ్రెస్​ పార్టీ గెలిచిందని, 820 సర్పంచ్​ స్థానాలను కాంగ్రెస్​ రెబల్​ అభ్యర్థులు గెలిచారని వివరించారు. 62 శాతం సర్పంచ్​ స్థానాలను కాంగ్రెస్​ పార్టీ గెలిచిందన్నారు. చాలా గ్రామాల్లో బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ కలిసి పని చేశాయని, సహకరించుకున్నాయని ఆరోపించారు. బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ కలిసి 33 శాతం సీట్లను గెలుచుకున్నాయని పేర్కొన్నారు.

87 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్​ ఆధిక్యం : '94 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి. 87 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్​ ఆధిక్యం సాధించింది. బీఆర్​ఎస్​ 6 నియోజకవర్గాల్లో మెజార్టీ స్థానాలు సాధించింది. ముథోల్​ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అధిక స్థానాలు గెలిచింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు 21 నియోజకవర్గాల్లో ఆధిక్యం సాధించాం. రెండు ఉపఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్​ స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించాం. పేదలకు మేం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలే మా విజయానికి కారణం. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమపాళ్లలో కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి అధికారిక దుర్వినియోగానికి ప్రభుత్వం పాల్పడలేదు. పూర్తిగా స్వేచ్ఛాయుత, ప్రజాస్వామ్య వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగాయి.' అని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు.

సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలనే తమవారు కాదంటున్నారు : స్పీకర్​ నిర్ణయంపై బీఆర్​ఎస్​ నేతల మాటలు వారి అవగాహన రాహిత్యానికి నిదర్శనమేనని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. రాజ్యాంగంపై అవగాహన లేనట్లుగా బీఆర్​ఎస్​ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహించారు. సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలనే తమవారు కాదని బీఆర్​ఎస్​ నేతలు అనటం హాస్యాస్పదమని అన్నారు. ప్రధాని మార్పు గురించి నాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని చెప్పారు.

గాంధీ పేరును తొలగించడం దారుణం : ఉపాధి హామీ పథకానికి మహాత్మాగాంధీ పేరును తొలగించటం దారుణమని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆగ్రహించారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ రాహుల్​గాంధీపై కోపంతో రాజకీయం చేస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. గాంధీ అనే పేరు ఎక్కడా కనిపించకూడదని కేంద్రంలోని బీజేపీ దురాలోచన అని విమర్శించారు. 2029 ఎన్నికల్లోనూ ఇవే ఫలితాలు వస్తాయని, ఆ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ 2/3 వంతు సీట్లు, బీఆర్​ఎస్​-బీజేపీకి కలిపి 1/3 వంతు సీట్లు వస్తాయని జోస్యం చెప్పారు. బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ మధ్య అవగాహన భవిష్యత్​ పొత్తుకు ఇదే నిదర్శనమని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు.

ప్రాజెక్టులపై అసెంబ్లీలో కేసీఆర్‌తో చర్చకు సిద్ధం : కేసీఆర్​ క్రియాశీల రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడే ఓడించి అధికారంలోకి వచ్చామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. గజ్వేల్​ నియోజకవర్గంలో మెజార్టీ గ్రామపంచాయతీలు గెలిచామన్నారు. కేసీఆర్​ క్రియాశీల రాజకీయాల్లో లేరని గజ్వేల్​ ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారని తెలిపారు. కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని గజ్వేల్​ నియోజకవర్గ ప్రజలు తిరస్కరించారని చెప్పారు. ప్రాజెక్టులపై అసెంబ్లీలో కేసీఆర్​తో చర్చకు సిద్ధమని సవాల్​ విసిరారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాలపై పూర్తి వివరాలతో కేసీఆర్​ అసెంబ్లీకి రావాలన్నారు. కృష్ణా జాల్లో 299 టీఎంసీలకే ఒప్పుకుని సంతకం పెట్టిందెవరో ప్రజలకు తెలుసు అని అన్నారు. కృష్ణా బేసిన్​లో ఒక్క ప్రాజెక్టుకూ కేసీఆర్​ అనుమతులు సాధించలేదన్నారు.

ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై అసెంబ్లీలో చర్చిస్తాం : మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలపైనా త్వరలో నిర్ణయం. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాలతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని కూడా సభలో చర్చించి ముందుకెళ్తాం. కేటీఆర్​ కాంగ్రెస్​ గురించి కాకుండా హరీశ్​రావు గురించి ఆలోచిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. హరీశ్​రావు తన వెనకాల తవ్వుతున్నారని కేటీఆర్​ ఆలోచిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కేటీఆర్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ అయ్యాక అన్ని ఎన్నికల్లోనూ ఆ పార్టీ ఓడిపోయిందని గుర్తు చేశారు. కేటీఆర్​ను తప్పించాలని హరీశ్​రావు వర్గం ఇప్పటికే ప్రచారం చేస్తోందన్నారు. కేటీఆర్​ నాయకత్వాన్ని మార్చాలని హరీశ్​రావు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వివరించారు. హరీశ్​రావు ప్రయత్నాన్ని తిప్పి కొట్టేందుకే కేటీఆర్​ పర్యటనలు చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు.

"ఈ ఫలితాలనే చూసే అద్భుతం అనుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషం ఈ అద్భుతాలే 2029లోనూ కూడా రిపీట్​ అవుతాయి. 2/3 వంతుల మెజార్టీతో మళ్లీ కాంగ్రెస్​ అధికారంలోకి వస్తుంది. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కేసీఆర్​ను లేఖ రాయమన్నాం. మూడో, నాలుగో రోజుల్లో కృష్ణా, గోదావరి నదుల జలాలకు సంబంధించి ఎవరు ఏం చేశారో కూలంకశంగా చర్చ చేద్దాం. పదేళ్ల వారి అన్యాయాన్ని, మాకు 299 టీఎంసీల నీళ్లు చాలు అని చెప్పి సంతకం చేసిన విషయాన్ని చర్చించేందుకు సిద్ధం. తెలంగాణకు కావాల్సిన ప్రాజెక్టులను సాధించలేదు." - రేవంత్​రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY PRESS MEET
TG GRAM PANCHAYAT ELECTIONS RESULTS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు
CM REVANTH ON PANCHAYAT ELECTIONS

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

