మంత్రులు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ
మంత్రులతో జూబ్లీహిల్స్ క్యాంపుకార్యాలయంలో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాలపై చర్చ - మేయర్, ఛైర్మన్ పీఠాల కైవసానికి కార్యాచరణపై నేతలకు దిశా నిర్దేశం
Published : February 14, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 7:33 PM IST
CM Revanth Meeting With Ministers : తెలంగాణ మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ల ఫలితాలు వెలువడిన నేపథ్యంలో తదుపరి కార్యచరణపై కాంగ్రెస్ పార్టీ దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలోనే మంత్రులు, సీనియర్ నేతలతో జూబ్లీహిల్స్లోని క్యాంపు ఆఫీస్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కార్పొరేషన్లు, పురపాలక సంఘాల ఫలితాలపై చర్చిస్తున్నారు. హంగ్ వచ్చిన పురపాలికలను చేజిక్కించుకునేందుకు ఎలాంటి వ్యూహాలు అనుసరించాలి అనే దానిపై ప్రధానంగా చర్చిస్తున్నారు.
నిన్నటి ఫలితాల్లో 38 మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్ వచ్చింది. వీటిలో సాధ్యమైనన్ని మున్సిపాలిటీలలో అధికారం నిలబెట్టుకోవాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. స్వంతంత్రుల మద్దతుతో సుమారు 20 వరకు మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేసే అవకాశాలున్నాయని పార్టీ నేతలు భావిస్తున్నారు. ఆ దిశగా తీసుకోవాల్సిన వ్యూహంపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. అలాగే మేయర్, ఛైర్మన్ ఎంపిక కార్యచరణపై కూడా ఆయన నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఎక్స్ అఫీషియో ఓటర్ల నమోదుపై ప్రజాప్రతినిధులకు సీఎం సూచనలు చేయనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.