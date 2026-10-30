హైస్పీడ్ రైళ్ల పనులు వేగవంతం చేయాలి - రైల్వేశాఖ మంత్రిని కోరిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Meets Railway Minister : హైస్పీడ్ రైళ్ల అలైన్మెంట్ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి చేయాలని రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
Published : October 30, 2026 at 9:53 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 10:08 PM IST
తెలంగాణకు ప్రకటించిన హైస్పీడ్ రైళ్ల పనులు వేగవంతం చేయాలని రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కోరారు. హైదరాబాద్ - పుణె, హైదరాబాద్ - బెంగళూరు, హైదరాబాద్ - చెన్నై కారిడార్ల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలకు కొన్ని మార్పులు సూచిస్తూ పంపినట్లు సీఎం వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అలైన్మెంట్ ఆమోదిస్తే భూ సేకరణను ప్రారంభిస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా అలైన్మెంట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సీఎం కోరారు. దిల్లీ రైలు భవన్లో రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను కలిసిన సీఎంరేవంత్రెడ్డి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులపై చర్చించారు.
రైలు మార్గం మంజూరు చేయండి
వికారాబాద్ – కృష్ణా కొత్త రైలు మార్గాన్ని వెంటనే మంజూరు చేయాలని సీఎం కోరారు. వికారాబాద్ జిల్లా టేకల్కోడ్ పరిసరాల్లో భారీ సున్నపురాయి నిక్షేపాలు బయటపడ్డాయని తెలిపిన సీఎం ఈ ప్రాంతాన్ని సిమెంట్, టెక్స్టైల్ హబ్గా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని కేంద్ర మంత్రికి తెలిపారు. ఆర్ఆర్ఆర్ చుట్టూ రీజినల్ రింగ్ రైలును అలైన్మెంట్ చేయాలని కేంద్ర మంత్రిని సీఎం కోరారు. రీజినల్ రింగు రైలుతో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు.
బైపాస్లైన్ మార్గాలు ఏర్పాటు చేయాలి
డోర్నకల్- గద్వాల్, కల్వకుర్తి – మాచర్ల, కాచిగూడ కాచిగూడ –జగ్గయ్యపేట, పటాన్చెరు – ఆదిలాబాద్, బోధన్ – లాతూర్, అక్కన్నపేట బైపాస్ లైన్ మార్గాలను వెంటనే మంజూరు చేయాలని రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను సీఎం కోరారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఏర్పాటు చేయనున్న మెగా కోచింగ్, ఫ్రైట్ మెయింటెనెన్స్ డిపోను మహబూబాబాద్ సమీప అనంతారం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర మంత్రి కోరారు. ఈ డిపో ఏర్పాటుకు అవసరమైన 409 ఎకరాల 1 గుంటల భూమిని రైల్వే శాఖకు అప్పగించేందుకు ఇప్పటికే అంగీకరించిన విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి సీఎం తీసుకెళ్లారు. సమావేశంలో మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, ఎంపీలు మల్లు రవి, వేం నరేందర్ రెడ్డి, చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, బలరాం నాయక్, గడ్డం వంశీకృష్ణ, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ప్రభుత్వ సలహాదారు రామకృష్ణారావు, హెచ్ఎండీఏ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్ అహమ్మద్, తెలంగాణ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్ పాల్గొన్నారు.