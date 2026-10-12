దిల్లీ వదిలి వెళ్లొద్దు - టీ కాంగ్రెస్ నేతలకు రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు
CM Revanth Reddy Instructed Congress Leaders : తాము చెప్పేంత వరకు దిల్లీ వదిలి వెళ్లొద్దని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశించారు.
Published : October 12, 2026 at 7:47 PM IST
CM Revanth Reddy Instructed Congress Leaders : తెలంగాణ నేతలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తాము చెప్పేంత వరకు దిల్లీ వదిలి వెళ్లొద్దని నేతలకు స్పష్టం చేశారు. సీఈసీ నిర్ణయాలు, సర్ అంశాలపై ఇండియా కూటమి నేతలు ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆదివారం సాయంత్రం పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్తో పాటు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో దిల్లీకి తరలివెళ్లారు. పోరాటం మరికొన్ని రోజులు జరగనున్నందున వెళ్లిన వారంతా అక్కడే ఉండాలని సీఎం, పీసీసీ చీఫ్ ఆదేశించారు.
మరోవైపు సోమవారం నిర్వహించిన ఇండియా కూటమి ర్యాలీలో లాఠీఛార్జ్, తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. పలువురు తెలంగాణ రాష్ట్ర నేతలు కిందపడటంతో స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.