కృష్ణా, గోదావరి జలాల్లో మన వాటా మనకు దక్కాల్సిందే : వర్షాకాలం సన్నద్ధతపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం
వర్షాకాలం సన్నద్ధతపై ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం లోటు ఉంటుందని ప్రకటించిన వాతావరణ శాఖ - సాగు, తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు
Published : June 2, 2026 at 8:37 AM IST
CM Revanth Reddy Review on Monsoon Effect : ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు తలెత్తితే సాగు, తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. నదీ జలాల విడుదలపై ఎగువ రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని తెలిపారు. ప్రొరేటా ప్రకారం ఆనకట్టల వారీగా నీటి విడుదల కోసం పొరుగు రాష్ట్రాలతో చర్చించాలని చెప్పారు. వర్షాకాలంలోపు డ్యామ్ల గేట్ల మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పంటల మార్పిడి, పంటల వైవిధ్యంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని చెప్పారు. హైదరాబాద్ నగరంలో వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వెల్స్ నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని, తాగు నీటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇబ్బందులు తలెత్తడానికి వీల్లేదన్నారు. సమస్యల పరిష్కారంలో కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలన్నారు. విపత్తులు తలెత్తినప్పుడు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం లేకుండా చూడాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని వాతావారణ శాఖ సూచిస్తున్నందున కృష్ణా, గోదావరి జలాల్లో మన వాటా జలాలు దక్కేలా చూడాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఎగువ రాష్ట్రాలు డ్యామ్లు నిండిన తర్వాతే నీళ్లు వదిలే విధానాన్ని పాటిస్తే, మనకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకల్లోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనేలా ఉన్నందున అంతర్రాష్ట్ర జలాల్లో ప్రొరేటా ప్రకారం తెలంగాణకు రావాల్సిన వాటా జలాలు వచ్చేలా ఆయా రాష్ట్రాల అధికారులతో ముందుగానే చర్చించి తగిన కార్యాచరణ రూపొందించాలని సీఎం నీటిపారుదల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. వర్షాకాలం సన్నద్ధతపై సచివాలయంలో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సోమవారం సమీక్ష నిర్వహించారు.
వేల టీఎంసీల జలాలు సముద్రలోకే : మహారాష్ట్రలోని కోయనా డ్యామ్ నీటిని వంద శాతం జల విద్యుత్ ఉత్పత్తికే ఆ రాష్ట్రం వినియోగిస్తోందని ఆ మొత్తం నీటిని మనం తీసుకొని వారికి అవసరమైన విద్యుత్ సరఫరా చేసే దానిపై ఆ రాష్ట్ర అధికారులతో చర్చించాలని సీఎస్ రామకృష్ణారావును సీఎం ఆదేశించారు. గోదావరి నుంచి ఏటా వేల టీఎంసీల జలాలు సముద్రం పాలవుతున్నాయని అయితే ఆ వరదంతా చాలా స్వల్ప కాలంలోనే వస్తోందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటు గోదావరి, అటు ప్రాణహిత వైపు నుంచి వచ్చే వరదను ఎలా మళ్లించాలనే దానిపై స్పష్టమైన విధానం రూపొందించాలని సీఎం సూచించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు నిర్మించిన సీలేరు, తుంగభద్ర డ్యామ్ల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్న విద్యుత్లో తెలంగాణకు రావాల్సిన వాటాపై నివేదిక రూపొందించాలని విద్యుత్ శాఖ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
తెలంగాణలోని అన్ని డ్యామ్ల గేట్ల మరమ్మతులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. డ్యామ్ల నిర్వహణపై ఆయన అధికారులను ఆరా తీశారు. గతంలో కడెం ప్రాజెక్టులో తలెత్తిన ఇబ్బందులను సీఎం గుర్తు చేశారు. గేట్ల మరమ్మతులు, నిర్వహణకు సంబంధించి ఇప్పటికే రూ.300 కోట్ల విడుదల చేసినట్లు ఆర్థిక శాఖ అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. ఎన్ని నిధులు అవసరమైనా వెంటనే విడుదల చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కడైనా డ్యామ్ల విషయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తితే అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.
పంటల సాగుపై నిర్ణయాలు : వాతావరణ శాఖ అంచనాలు, నివేదికల ఆధారంగా పంటల సాగుపై నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. పంటల మార్పిడి, పంటల వైవిధ్యం, తక్కువ నీరు వినియోగించుకునే పంటలు, పంట రకాల సాగుపై రైతులకు రైతు వేదికల నుంచి అవగాహన కల్పించాలని సీఎం సూచించారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో రూపొందించిన వీడియోలను ప్రదర్శించాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. టీవీ ఛానెళ్లలోనూ ప్రసారాలు అయ్యేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. పంటల సాగుతో పాటు విత్తనాలు, ఎరువుల సరఫరాలోనూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు.
రామగుండం ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే యూరియా అంతా తెలంగాణకే కేటాయించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గతేడాది వరదల సమయంలో కామారెడ్డి, ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించిన సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. నాడు ఇచ్చిన హామీలు వాటి పరిస్థితి ఏవైనా నెరవేరకుంటే అందుకు కారణాలతో తనకు నివేదిక సమర్పించాలని సీఎం ఆదేశించారు. హామీల అమలులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
అధికారులు స్పందించాలి : విపత్తుల సమయంలో ప్రాణ, ఆస్తి, పశు నష్టం వాటిల్లినప్పుడు తక్షణమే అధికారులు స్పందించాలని సీఎం సూచించారు. వడగాలులు, వరదల సమయంలో ప్రజలు ప్రాణాలు, ఆస్తులు కోల్పోయినప్పుడు వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసి బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం అందేలా చూడాలన్నారు. వరదల సమయంలో దెబ్బతిన్న రోడ్ల మరమ్మతులు, కూలిన వంతెనల స్థానంలో నూతన వంతెనల నిర్మాణం, ఇతర పనులకు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ వద్ద ఉన్న వెయ్యి కోట్లను నిబంధనల ప్రకారం ఖర్చు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
వర్షాకాలంలో హైదరాాబాద్లో సమస్యల పరిష్కారానికి ముగ్గురు మున్సిపల్, పోలీస్ కమిషనర్లు సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని సీఎం సూచించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలోనూ తాగు నీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఇప్పటి నుంచే తగిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. పరిస్థితికి తగినట్లు తాగు నీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సాగు నీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు నీటి కేటాయింపులు చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలి : విద్యుత్ శాఖ వర్షాకాలానికి అవసరమైన సామగ్రిని ముందుగానే సమీకరించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. గాలి, భారీ వర్షాలతో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నప్పుడు లైన్లు తెగిపోయి సరఫరా నిలిచినప్పుడు వెంటనే స్పందించి మరమ్మతులు పూర్తి చేసి సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు. జిల్లాల స్థాయిలో కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు నిర్ణీత సమయంలో భేటీ అవుతూ ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సమన్వయంతో ముందుకు సాగితే ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయితో పాటు జిల్లా, మండల స్థాయిలోనూ రెవెన్యూ, పోలీసు, వైద్యారోగ్య, విద్యుత్, పంచాయతీరాజ్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో ముందుకు సాగితే సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయని సీఎం అన్నారు.
