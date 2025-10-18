ETV Bharat / state

కన్నవారిని పట్టించుకోకపోతే ఉద్యోగుల జీతంలో కోత విధిస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

గ్రూప్​-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నియామక పత్రాలు అందజేత - కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఎం రేవంత్ - దీపావళి వేళ ఇంతమంది కుటుంబాల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోన్న సీఎం

CM REVANTH REDDY ON GROUP2 TOPPERS
CM REVANTH REDDY ON GROUP2 TOPPERS (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 7:51 PM IST

CM Distributed Appointment Letters To Group - 2 Candidates : నిస్సహాయకులకు సహాయం అందించడమే మనందరి బాధ్యత అని అని గ్రూప్‌-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సూచించారు. తల్లిదండ్రులు, పుట్టి పెరిగిన ఊరును అభివృద్ధి చేసుకోవడం మన బాధ్యత అని మీరందరూ అంకితమవుతారని పూర్తి విశ్వాసం ఉందన్నారు. ఉద్యోగార్థులు ఎవరైనా తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోతే మీ జీతంలో 10 నుంచి 15శాతం కోత విధించి తల్లిదండ్రుల అకౌంట్​లో వేస్తానని హెచ్చరించారు. ఒకటో తేదీ మీ జీతం ఎలా వస్తుందో అలాగే మీ తల్లిదండ్రుల అకౌంట్‌లో ఒకటో తేదీన పడుతుందని వివరించారు. ఇందుకోసం కోసం త్వరలో చట్టం తీసుకొస్తామని అని సీఎం తెలిపారు.

గ్రూప్​-2 విజేతలకు నియామక పత్రాలు అందజేత : హైదరాబాద్‌ శిల్ప కళావేదికలో జరిగిన కార్యక్రమంలో గ్రూప్‌-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 783 మంది అభ్యర్థులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడారు. ‘శ్రీకాంతాచారి, వేణుగోపాల్‌రెడ్డి, ఈషాన్‌రెడ్డి, యాదయ్య లాంటి యువ విద్యార్థులు తమ జీవితాలను ధారపోసి ఆత్మబలిదానాలతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించారన్నారు. విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉంటూ వేలాది మంది విద్యార్థులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారన్నారు.

గత ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోలేదు : ఆనాటి రాజకీయ పార్టీల నాయకులు నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలనే నినాదాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల బలమైన ఆకాంక్షను ఆయుధంగా మార్చుకొని పది సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చెలాయించారు కానీ, నిరుద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోలేదు రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు, బందు వర్గాన్ని ఆగర్భ శ్రీమంతులు చేయటం కోసమే పదేళ్లు పరిపాలన సాగిందని దుయ్యబట్టారు. ప్రజల గురించి ఆలోచించి ఉంటే కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం అయి ఉండేది కాదని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రూ.లక్ష కోట్లతో కట్టిన ఒక ప్రాజెక్టు మూడేళ్లకే కూలిన ఘటన ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగలేదని ఆక్షేపించారు.

పేదింటి బిడ్డలు రూ.3 కోట్లు పెట్టి ఉద్యోగం కొనగలరా? : 'తన ఫామ్‌హౌజ్‌లో ఎకరా పంటపై రూ.కోటి ఆదాయం వస్తున్నట్లుగా ఒక పెద్దాయన చెప్పారు. మరి ఎకరాపై రూ.కోటి ఆదాయం వచ్చేటువంటి విద్యను యువత, ప్రజలకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు. కాంగ్రెస్‌ సర్కారు తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ బడుల్లో చదవిన నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే మీ ఆశీర్వాదాలే కారణం. రూ.3కోట్లు తీసుకుని గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగం ఇచ్చారని గత పాలకులు ఆరోపణలు చేశారు. పేదింటి బిడ్డలు రూ.3 కోట్లు ఇచ్చి ఉద్యోగం కొనగలరా? కష్టపడి చదివిన వారిని అవమానించే విధంగా వారు మాట్లాడారు. రాజకీయ చౌకబారు విమర్శలను ఎదుర్కొన్నప్పడు చాలా ఆవేదన కలిగింది. గతంలో ఎన్నడూ జరగని కులగణన కాంగ్రెస్‌ పోరాటం వల్లే త్వరలో సాధ్యం కానుంది' అని రేవంత్‌రెడ్డి వివరించారు.

GROUP 2 APPOINTMENT LETTER
GROUP2 TOPPER APPOINTMENT LETTERS
GROUP2 APPOINTMENT LETTERS
CM REVANTH REDDY ON GROUP2 TOPPERS
CM REVANTH REDDY ON GROUP2 TOPPERS

