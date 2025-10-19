మా సైన్యం మీరే - తెలంగాణ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
శిక్షణ పొందిన సర్వేయర్లకు ధ్రువపత్రాలు పంపిణీ చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన ధరణి చట్టం కొంతమంది దొరలకు చుట్టంగా మారిందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణ
Published : October 19, 2025 at 3:26 PM IST
Appointment letters To Trained land Surveyors : భూమి మీద ఆధిపత్యం కోసం గతంలో యుద్ధాలు జరిగాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కన్నతల్లిపై ఉన్న మమకారాన్నే తెలంగాణ ప్రజలు భూమిపై చూపించారని కొనియాడారు. శిక్షణ పొందిన సర్వేయర్లకు శిల్పకళావేదికలో ధ్రువపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, మేయర్ విజయలక్ష్మి పాల్గొన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సర్వేలో తప్పులు చేస్తే ప్రజలు మీ మీద తిరగబడే అవకాశం ఉందని, గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన ధరణి చట్టం కొంతమంది దొరలకు చుట్టంగా మారిందని ఆరోపంచారు. ధరణి చట్టాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని భూమి మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూశారని, తమ గెలుపునకు అనేక కారణాలు ఉండొచ్చని, బీఆర్ఎస్ ఓటమికి ధరణి చట్టమే కారణమని అన్నారు. అధికారంలోకి వస్తే ధరణి నుంచి విముక్తి కలిగిస్తామని హామీ ఇచ్చామని, తమ ప్రభుత్వం రాగానే ధరణి చట్టాన్ని తొలగించి భూభారతి తెచ్చామని గుర్తు చేశారు.
గత ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వలేదని, ఇచ్చినా పరీక్షలు పెట్టలేదని విమర్శించారు. ఒకవేళ పరీక్షలు పెట్టినా ప్రశ్నపత్రాలు జిరాక్స్ సెంటర్లలో దొరికేవని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో టీజీపీఎస్సీ పునరావాస కేంద్రంగా ఉండేదని, తమ ప్రభుత్వం రాగానే టీజీపీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేశామని అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఏడాదిలోనే 60 వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని, తాము ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే కోర్టుల్లో కేసులు వేసి ఆపాలని చూశారని తెలిపారు. కోర్టుల్లో పోరాడి అభ్యర్థులకు నియామకపత్రాలు అందజేశామని వివరించారు.
త్వరలో గ్రూప్-3, 4 అభ్యర్థులకు నియామకపత్రాలు అందజేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా ప్రస్తుతం 5 శాతంగా ఉందని, జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా త్వరలోనే 10 శాతానికి చేరాలని అన్నారు. ఉద్యోగులు కష్టపడితేనే ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తేనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచిపేరు వస్తుందని సూచించారు. తమ సైన్యం, ప్రతినిధులు మీరేనని, తెలంగాణ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
