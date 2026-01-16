త్వరలోనే అన్నీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తాం : రేవంత్ రెడ్డి
గత ప్రభుత్వం సొంత లాభం చూసుకుంది - కుటుంబం, పార్టీ, రాజకీయ అవసరాలే ప్రాధాన్యంగా గత ప్రభుత్వం పని చేసింది - గ్రూప్-3 ఉద్యోగాల నియామక పత్రాల పంపిణీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : January 16, 2026 at 8:52 PM IST
CM Revanth Reddy at Group-3 job Appointment Letters Programme : గత ప్రభుత్వ పెద్దల ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టి.. తమకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని యువత తెచ్చుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. వివిధ శాఖల్లో గ్రూప్-3 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 1,370 మందికి శిల్పకళా వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో నియామక పత్రాలను సీఎం చేతుల మీదుగా అందజేశారు. 2014 నుంచి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయలేదని ఆక్షేపించారు. గత ప్రభుత్వం సొంత లాభం చూసుకుందని, కుటుంబం, పార్టీ, రాజకీయ అవసరాలే ప్రాధాన్యంగా పని చేసిందని మండిపడ్డారు. వారి ఉద్యోగాలు ఊడితేనే నిరుద్యోగులకు కొలువులు వస్తాయని యువత భావించిందన్నారు. దీంతో వారి ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టి, ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నారని పేర్కొన్నారు. 14 ఏళ్ల పాటు గ్రూప్-1 పరీక్షలు నిర్వహించలేదని మండిపడ్డారు.
ఉద్యోగాల కోసం సన్నద్ధమయ్యే వారు సంవత్సరాలుగా నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురు చూశారని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించకపోవడం బాధ్యతారాహిత్యమని అభిప్రాయపడ్డారు. పరీక్షల పేపర్లు లీకవ్వడం, మళ్లీ మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించడం మరో బాధ్యతారాహిత్యమని మండిపడ్డారు. దీని ద్వారా తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం మా బాధ్యత : గ్రూప్-1 ఉద్యోగ నియామకపత్రాలు ఇచ్చే సమయంలో కూడా కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్లి కుట్రలు చేశారని, అధికారంలోకి వచ్చిన మెుదటి ఏడాదిలోనే 60 వేల ఉద్యోగ నియామకపత్రాలు అందించినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం తమకు బాధ్యత అని మీకు జీవితమని కొత్త ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి అన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే జీతం తీసుకోవడం కాదు ఒక భావోద్వేగమని అభివర్ణించారు.
ప్రస్తుతం అందరికీ విద్య అందుతుంది కానీ నాణ్యమైన విద్య అందడం లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల మీద ప్రజలకు ఎందుకు విశ్వాసం పెరిగింది? అని ప్రశ్నించారు. ఉచితంగా విద్య ఇస్తున్నా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పిల్లలు ఎందుకు రావట్లేదు? అని ఆలోచించాలన్నారు. నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తే, ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పిల్లలను వారి తల్లిదండ్రులే పంపిస్తారని పేర్కొన్నారు.
విద్యతోనే పేదరికం పోతుంది : ఇప్పుడు ఆహార ధాన్యాలకు ఎటువంటి లోటు లేదని, ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇవ్వలేకపోతున్నామని సీఎం అన్నారు. నాణ్యమైన, బలమైన ఆహారం పేదలకు ఇవ్వలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు. లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్ చేసి బయటకు వస్తున్నారని, అందరికీ ఎందుకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు? అని అన్నారు. జాబ్ మార్కెట్లో అవకాశాలు ఉన్నా స్కిల్ లేక అందుకోలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం యువత ప్రయత్నించాలని కోరారు. ఒకప్పుడు పేదరికం పోగొట్టడానికి ప్రభుత్వం భూములు ఇచ్చేదని, ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి భూములు లేవని, కేవలం నాణ్యమైన విద్యను మాత్రమే అందించగలమని పేర్కొన్నారు. విద్య ఒక్కటే పేదరికాన్ని పోగొడుతుందని, విద్యతోనే గౌరవం వస్తుందని, మిగతా వాటితో రాదని తెలిపారు. 2047 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా మార్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు వేస్తాం : త్వరలోనే అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని, యువత రాజకీయ నాయకుల ఉచ్చులో పడొద్దని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో మూడు దశలు గరం, నరం, భేషరం ఉంటాయంటా చమత్కరించారు. ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఉన్న గరం చివరి దశ వరకు ఉండాలన్నారు. తల్లిదండ్రులను సరిగా చూసుకోకపోతే ఉద్యోగుల జీతంలో 15 శాతం కోత విధిస్తామని సీఎం తెలిపారు. అత్తగారి ఇంటికి వెళ్లినా తల్లిదండ్రుల బాధ్య ఆడవాళ్లదే అని చెప్పారు. అత్తగారి ఇంటి నుంచి ఒత్తిడి ఉంటే తనకు చెప్పాలని, మీ జీతం నుంచి 15 శాతం మీ తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చేస్తామన్నారు. తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా చూసుకోనివారు సమాజంలో మానవ జన్మ ఎత్తడానికి అర్హులు కాదని పేర్కొన్నారు.
