CM Revanth Reddy on Public Administration Progress Plan (ETV Bharat)
Published : March 3, 2026 at 4:43 PM IST
CM Revanth Reddy on Public Administration Progress Plan : సచివాలయంలో కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళికపై కలెక్టర్లకు దిశా నిర్దేశం చేస్తున్నారు. సమావేశంలో మంత్రులు, సీఎస్, ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.