ETV Bharat / state

ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళికపై కలెక్టర్లకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశా నిర్దేశం

సచివాలయంలో కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి సమావేశం - ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళికపై కలెక్టర్లకు దిశా నిర్దేశం - సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రులు, సీఎస్, ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లు

CM Revanth Reddy on Public Administration Progress Plan
CM Revanth Reddy on Public Administration Progress Plan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 3, 2026 at 4:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy on Public Administration Progress Plan : సచివాలయంలో కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళికపై కలెక్టర్లకు దిశా నిర్దేశం చేస్తున్నారు. సమావేశంలో మంత్రులు, సీఎస్, ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

REVANTH REDDY
ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక
CM REVANTH REDDY WITH COLLECTORS
PUBLIC ADMINISTRATION PROGRESS PLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.