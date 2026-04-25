ఏరోస్పేస్ రంగంలో రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ స్థాయి హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ పార్కుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ఏరోస్పేస్ పార్క్లో విక్రమ్-1 రాకెట్కు జెండా ఊపి ప్రారంభించిన సీఎం - శ్రీహరికోట సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్కు రాకెట్ను పంపనున్న అధికారులు
Published : April 25, 2026 at 9:47 PM IST
CM Flags off Vikram one Rocket in Hyderabad : భారతదేశ అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో కొత్త శకం ఆరంభమైంది. ప్రైవేట్ రంగంలో దేశపు మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్ రాకెట్ను తయారు చేసి హైదరాబాద్ తన సత్తా చాటుకుంది. భాగ్యనగరంలోనే డిజైన్, అభివృద్ధి చేసిన స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థకు చెందిన విక్రమ్-1 రాకెట్ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జెండా ఊపి శ్రీహరి కోటకు పంపారు. ఈ సందర్భంగా ఏరోస్పేస్ రంగంలో తెలంగాణను ప్రపంచ స్థాయి హబ్గా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచ హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం : భారత అంతరిక్ష పరిశోధన రంగంలో హైదరాబాద్ నగరం మరో సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ నిర్మించిన విక్రమ్-1 రాకెట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా శ్రీహరికోట ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. 2022లో తొలి ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన స్కైరూట్, అనతి కాలంలోనే ఆర్బిటల్ దశకు చేరుకోవడం పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాకెట్ తయారీలో హైదరాబాద్ పాత్రను కొనియాడుతూ, ఇది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఒక మైలురాయి అని అభివర్ణించారు. తెలంగాణను 2047 నాటికి ఏరోస్పేస్ రంగంలో ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా నిలపాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి ఈ రాకెట్ ప్రయోగం ఒక బలమైన పునాదిగా నిలవనుందన్నారు. బోయింగ్, ఎయిర్బస్, సాఫ్రాన్ వంటి ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలు రాష్ట్రంలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయని తెలిపారు.
యువతకు నైపుణ్య శిక్షణపై దృష్టిపెట్టాం : ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాలు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాల భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఏరోస్పేస్ రంగం అవసరాల కోసం యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అవసరమైన చర్యలపై తమ ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అందుకు అవసరమైన విధానాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రతిభతో స్కైరూట్ వంటి కంపెనీలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తమ ప్రభుత్వం ముందుంటుందని తెలిపారు. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. ముఖ్యంగా యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పరిధిలోకి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను తీసుకువస్తున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు.
సీఎం ప్రణాళికపై స్కైరూట్ సీఈఓ పవన్ కుమార్ చందన సానుకూలంగా స్పందించారు. పరిశ్రమలు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాలు నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల కొరత అని, స్కిల్స్ యూనివర్సిటీతో భాగస్వామ్యం కావడం తమ సంస్థకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులపై ఏటా 1.08 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నా, ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదని సీఎం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిని సరిదిద్దేందుకు ఒక సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించామని, పాఠ్యప్రణాళికను పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మారుస్తామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
దేశానికే గర్వకారణం : విక్రమ్-1 రాకెట్ లాంచ్ చేయడం దేశానికే గర్వ కారణమని స్కైరూట్ ఏరోస్పెస్ సీఈవో పవన్ కుమార్ చందన అన్నారు. ప్రీ ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ పూర్తి చేసుకొని సిద్ధంగా ఉన్న రాకెట్ను శ్రీహరి కోటలోని సతీశ్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్కు పంపిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. అక్కడ తదుపరి పరీక్షలు పూర్తి చేసుకున్నాక స్పేస్లోకి పంపిస్తామని తెలిపారు. ఈ రాకెట్ తయారు చేయడానికి నాలుగేళ్ల సమయం పట్టిందని దీని బరువు 40 టన్నులు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. పూర్తిస్థాయిలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందిన ఈ రాకెట్ అత్యాధునిక కార్బన్ కాంపోజిట్, 3డీ ప్రింటెడ్ ఇంజిన్లతో రూపొందిందని తెలిపారు. విక్రమ్-1 అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని ఇది అంతరిక్ష ప్రయోగాల వ్యయాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ సీఈవో పవన్ కుమార్ చందన తెలిపారు.
ప్రపంచ పటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిలబెడుతున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి