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నేడు తెలంగాణ కేబినెట్​ భేటీ - తొలిసారిగా పేపర్‌ లెస్ విధానంలో

తొలిసారిగా పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలో కేబినెట్ భేటీ - వీబీ జీరామ్‌జీ పథకం అమలుపై నిర్ణయం తీసుకోనున్న మంత్రివర్గం - మూసీ తొలి దశ పనులకు ఆమోదం, మెట్రో విస్తరణపైనా చర్చించే అవకాశం

CM First Paperless Cabinet Meeting
CM First Paperless Cabinet Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 7:30 AM IST

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First Paperless Cabinet Meeting : కేంద్రం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ రామ్‌ జీ పథకాన్ని రాష్ట్రంలో యథాతథంగా అమలు చేయాలా? వద్దా? అనే అంశంపై ఇవాళ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీతో పాటు ఎల్‌నినో పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించనున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడంపై సమాలోచనలు జరపనున్నారు. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్‌లో లక్ష ఎల్‌ఐజీ ఫ్లాట్లకు స్థలాలు, డిజైన్లు, విధి విధానాలను నేటి తొలి పేపర్‌లెస్ కేబినెట్ సమావేశంలో ఖరారు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలోనే మంత్రులకు ఎజెండా : రాష్ట్రంలో తొలి కాగిత రహిత మంత్రివర్గ సమావేశం ఇవాళ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ కానుంది. ఎజెండాను పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలోనే మంత్రులకు ఇవ్వనున్నారు. గత నెల 18న జరిగిన అనధికారిక కేబినెట్ భేటీలో సీఎంతో పాటు మంత్రులందరికీ ఐటీ శాఖ అధికారులు ట్యాబ్‌లు ఇచ్చి డిజిటల్ కేబినెట్ మీటింగ్ నిర్వహణ తీరును వివరించారు. లాగిన్ ఐడీలు, పాస్‌వర్డ్‌లను మంత్రులు సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఇక నుంచి కేబినెట్ ఎజెండా, సమావేశం మినిట్స్‌, ఇతర సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు డిజిటల్‌ రూపంలోనే ఉండనున్నాయి. కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సీఎస్ సంజయ్ జాజుకు ఇది తొలి కేబినెట్ మీటింగ్.

వీబీ జీ రామ్‌ జీ పథకంపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం : వీబీ జీ రామ్ జీ పథకంపై కేబినెట్‌లో చర్చించనున్నారు. వీబీజీ రామ్‌జీ పథకాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలా వద్దా అనే అంశంపై ఇవాళ కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో తీసుకొచ్చిన వీబీ జీరామ్‌జీ పథకాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ, కేబినెట్ తీర్మానం చేయడంతో పాటు తమ అభ్యంతరాలను కేంద్రానికి లేఖల రూపంలో సమర్పించారు. అయితే నేటి నుంచి వీబీజీ రామ్‌జీ పథకం అమలు చేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, సీతక్క, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వివేక్ వెంకటస్వామిలతో కూడిన కేబినెట్ సబ్ కమిటీ దీనిపై చర్చించింది. జీరామ్‌జీ పథకంలో కనీసం కొన్ని మార్పులు చేయాలని రాష్ట్రంలో యథాతథంగా అమలు చేస్తే ఉపాధి హామీ కూలీలు నష్టపోతారని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కేబినెట్‌కు సిఫార్సు చేసింది. సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడం లేదా ఇతర రాష్ట్రాలతో కలిసి ఉమ్మడి కార్యాచరణ చేపట్టాలని సూచించింది.

కేంద్రం సూచనలతో ప్రత్యేక ఆర్బీఐ, బ్యాంకు ఖాతాలు : రాష్ట్రానికి జీరామ్‌జీ పథకం కింద 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.3 వేల 825 కోట్లను కేంద్రం మంజూరు చేసింది. అయితే వీబీ జీ రామ్‌జీ పథకం అమలు చేయకపోతే కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన 60 శాతం నిధులు సుమారు రూ.2 వేల 311 కోట్లు విడుదల కావని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు కేంద్రం సూచనల మేరకు ప్రత్యేక ఆర్బీఐ, బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధి హామీ కూలీలు నష్టపోకుండా ఏం చేయాలనే అంశంపై కేబినెట్ చర్చించనుంది. రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం చేయాలన్న సూచనలపై సమాలోచనలు జరగనున్నాయి.

ఏపీ, తెలంగాణ అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలు : వానాకాలం సాగుపై మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉంది. విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీ, పంటల వైవిధ్యం, ఎల్​నినో పరిస్థితులపై చర్చించి అధికారులకు తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో పాటు పలు నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలన్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రతిపాదనలపై చర్చించనున్నారు. జొన్నలు, మొక్కజొన్న, పత్తి, పెసర, వేరుశెనగ, పొద్దు తిరుగుడు, నువ్వులు, కంది, మినుము, సోయాబీన్ వంటి పంటలకు అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ సూచించింది. ఏపీ, తెలంగాణ స్థానికత ఉన్న ఉద్యోగుల పరస్పర అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలపై కేబినెట్‌ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు 891 మంది, తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి 1329 మంది ఉద్యోగులు బదిలీలు కోరుకుంటున్నారు.

హైదరాబాద్‌ కోర్ అర్బన్‌లో లక్ష ఎల్‌ఐజీ ఫ్లాట్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన స్థలాలు, డిజైన్లు, విధివిధానాలకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల భూసేకరణ, పలు సంస్థలకు భూముల కేటాయింపుపై నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు తొలి దశ పనులకు ఆమోదం తెలపడంపైనా కేబినెట్‌లో చర్చించనున్నారని సమాచారం. మెట్రో రైల్‌ విస్తరణపై ఇటీవలి పరిణామాలపైనే మంత్రివర్గంలో సమాలోచనలు జరుపుతారని తెలుస్తోంది.

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CM CABINET MEETING
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డిజిటల్​ క్యాబినెట్ మీటింగ్
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CM FIRST PAPERLESS CABINET MEETING

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