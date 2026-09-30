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సీఎంగా తొలిసారి సిరిసిల్ల పర్యటనకు రేవంత్​రెడ్డి - ముఖ్యమంత్రి బహిరంగ సభపై సర్వత్రా ఆసక్తి

ఇవాళ సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్​ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఈ నియోజకవర్గానికి ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి రేవంత్​రెడ్డి అడుగుపెట్టనున్నారు.

సీఎం రేవంత్​రెడ్డి
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 8:18 AM IST

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CM Revanth Reddy Siricilla Tour : బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సభ ఇప్పుడు రాజకీయంగా వేడి రాజేస్తోంది. ఇప్పటికే కేసీఆర్, కేటీఆర్​, హరీశ్‌రావు లక్ష్యంగా పదునైన విమర్శలు గుప్పిస్తున్న రేవంత్​రెడ్డి, ఇప్పుడు నేరుగా సిరిసిల్ల గడ్డపై అడుగు పెట్టడం ఉత్కంఠ రేపుతోంది. ముఖ్యంగా సిరిసిల్లలో బీఆర్​ఎస్ నేతల 8 వేల ఎకరాల భూదోపిడీ ఆరోపణల అంశం కీలకంగా మారనుంది. సిరిసిల్ల అభివృద్ధి, చేనేత రంగం, ఇచ్చిన హామీల అమలుపై కేటీఆర్ సంధించిన ప్రశ్నలకు రేవంత్ ఎలా కౌంటర్ ఇస్తారనే ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సిరిసిల్లతోపాటు ముందుగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు.


సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఇవాళ కరీంనగర్‌లో రూ.1,124 కోట్లు, సిరిసిల్లలో రూ.324 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. సిరిసిల్లలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుంచి బహిరంగ సభ స్థలి వరకూ పాదయాత్రగా వెళ్లనున్నారు. రగుడు బైపాస్‌లో జరిగే బహిరంగసభకు భారీ జన సమీకరణకు కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన (ETV Bharat)

ముఖ్యమంత్రిగా తొలిసారి సిరిసిల్లకు ​
సిరిసిల్ల కేంద్రంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి చేపట్టబోయే భారీ బహిరంగసభ రాజకీయంగా కాక పుట్టిస్తోంది. కేటీఆర్, హరీశ్‌రావును లక్ష్యంగా చేసుకుని కొంతకాలంగా పదునైన ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తున్న రేవంత్​రెడ్డి ఇవాళ నేరుగా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో సిరిసిల్ల గడ్డ మొదటిసారిగా అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఇప్పటికే ఎర్రవల్లిలో కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌజ్ వద్ద భూముల సర్వేతో రాజకీయం హాట్‌హాట్‌గా, మారగా రేవంత్ సిరిసిల్ల పర్యటన రాజకీయంగా ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తుందోనని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

సీఎంకు కేటీఆర్ బహిరంగ లేఖ
మరోవైపు సీఎం సిరిసిల్ల పర్యటన ఖరారు కాగానే రేవంత్​కు బహిరంగ లేఖ ద్వారా కేటీఆర్ ప్రశ్నలు సంధించారు. సిరిసిల్లలో 8వేల ఎకరాలు దోచుకున్నారని, 2,400 ఎకరాలు ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుందని, ఆ విషయంలో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆరోపణలు రుజువు చేయలేకపోతే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. చేనేత, పవర్‌లూం వస్త్రపరిశ్రమకు కేంద్రంగా ఉన్న సిరిసిల్లకు రేవంత్ సర్కారు ఏం చేసిందో చెప్పాలని కూడా కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. ఆరు గ్యారంటీల అమలపైనా ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్​రెడ్డి చేపట్టబోయే సభ రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

కామన్​ ఫెసిలిటీ సెంటర్​ తీసుకొచ్చే యోచన
కేటీఆర్ ఆరోపణలకు రేవంత్​రెడ్డి బలంగానే కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లుగా తాజా పరిణామాలను చూస్తే అర్థమవుతోంది. సభకు ఒక్కరోజు ముందే నేతన్న బజార్‌ను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇందిరా మహిళా శక్తి చీరల పథకం 2025-26 సంవత్సరానికి గాను రూ.92.54 కోట్లు, యూనిఫారం, బెడ్డింగ్ మెటీరియల్ సరాఫరాకు గానూ రూ.48.94 కోట్లు విడుదలైనట్లు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే వస్త్ర పరిశ్రమకు చెందిన సంఘాలతో విప్ ఆది శ్రీనివాస్ సహా సంబంధిత శాఖ అధికారులు సమావేశమయ్యారు.

సిరిసిల్ల వస్త్ర పరిశ్రమకు రూ.300 కోట్లకుపైగా బకాయిలు చెల్లించామని గుర్తు చేశారు. సిరిసిల్ల వస్త్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా రూ.50 కోట్లతో యార్న్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేశామని, క్రెడిట్ పై వస్త్ర పరిశ్రమకు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్, తదితర వసతులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని వెల్లడించారు.

సిరిసిల్లలో అభివృద్ధి పనులను సీఎం వివరించే అవకాశం
బీఆర్ఎస్ హయాంలో భూ లావాదేవీలపైనా రేవంత్ సర్కారు దృష్టిరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. 8 వేల ఎకరాల భూ దోపిడీ జరిగిందని రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అంతే కాకుండా రెండున్నరేళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిరిసిల్ల జిల్లాకు చేసిన అభివృద్ధి, ఇచ్చిన హామీల అమలును ప్రజలకు వెల్లడించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సహా అనేక హామీలు నిలబెట్టుకున్నామని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు తెలిపారు. మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించేందుకు తరలిరావాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు.

సభకు లక్ష మందిని సమీకరించే లక్ష్యంగా
ఇక సిరిసిల్ల గడ్డపై కాంగ్రెస్ తన బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు రేవంత్ పర్యటనను వినియోగించుకుంటోంది. అందుకు తగినట్లుగా రూ.345 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు సీఎం సిరిసిల్లలోనే శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. ఇక్కడికి చేరగానే అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుంచి సభాస్థలి వరకూ పాదయాత్రగానే రేవంత్ రెడ్డి వెళ్లనున్నారు. ఈ ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున నేతన్నలు, శ్రేణులు, జనం పాల్గొనేలా కాంగ్రెస్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇంతే కాకుండా బహిరంగసభకు సుమారు లక్ష మందిని సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతోంది. ఈ సభ ద్వారా వచ్చే ఎన్నికల్లో సిరిసిల్ల గడ్డపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోనున్నారు.

కరీంనగర్​లో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
పర్యటనలో భాగంగా ముందుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో కరీంనగర్ చేరుకోనున్నారు. ముందుగా కరీంనగర్​ కలెక్టరేట్‌లోని తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. ఆ తర్వాత నూతనంగా నిర్మించిన సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం రూ.1,124 కోట్ల పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేస్తారు. రూ.29 కోట్లతో తెలంగాణ పబ్లిక్ సూళ్లు, రూ.840 కోట్ల అర్బన్ ఛాలెంజింగ్ ఫండ్ పనులు, రూ.180 కోట్లతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పనులు, రూ.21 కోట్లతో కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌లో వరద కాల్వల నిర్మాణంతో పాటు రూ.25 కోట్లతో మల్టీలెవల్ కార్ పార్కింగ్ భవన నిర్మాణం పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ లోని వివిధ ఛాంబర్‌లను సందర్శించి అధికారులతో సమీక్షించనున్నారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్​లో సిరిసిల్లకు బయలుదేరుతారు.

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సిరిసిల్లలో తొలిసారి పర్యటించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం

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