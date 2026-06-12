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తెలంగాణకు వచ్చివెళ్లేందుకు, పోటీ చేసేందుకు పవన్‌కు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది : రేవంత్​రెడ్డి

మీనాక్షి నటరాజన్ వ్యవహరంలో ఆర్వో బీజేపీ కార్యకర్తలా వ్యవహరించారన్న సీఎం​ - బీజేపీ నేతలు కిమ్ జాంగ్‌లాగే ప్రవర్తిస్తున్నారని విమర్శ - ఓట్ చోరీ లేకుంటే సీట్​ చోరీ మాత్రమే బీజేపీకి తెలుసని విమర్శ

CM revanth reddy
CM revanth reddy (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 6:47 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 7:16 PM IST

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CM Revanthreddy fires on BJP : కాంగ్రెస్​ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్​ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్​ రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణ, తెలంగాణలో పవన్​ కల్యాణ్​ పర్యటన, పోటీ సహా బీజేపీ నేతల తీరుపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రివర్గ విస్తరణపై అధిష్ఠానం వద్ద ఎటువంటి చర్చ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. తనకు హిట్లర్​ స్ఫూర్తని జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్పష్టత నిచ్చారు.

ఇప్పుడు సీట్‌ చోరీ కూడా మెుదలుపెట్టింది : ఇప్పటి వరకు బీజేపీ ఓటు చోరీ మాత్రమే చేసిందని, ఇప్పుడు సీట్‌ చోరీ కూడా మెుదలుపెట్టిందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విమర్శించారు. కాంగ్రెస్​ తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్​ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌పై అసలు కేసే లేదన్న రేవంత్​రెడ్డి, ఇందులో రిటర్నింగ్ అధికారి కమలం పార్టీ కార్యకర్తలా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు.

కిమ్ లాగనే బీజేపీ నేతలు తీరు : బీజేపీ ఇప్పటిదాకా గాడ్సేను ఆదర్శంగా తీసుకుందని అనుకున్నామని, అయితే ఇప్పుడు ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్​ను ఆదర్శంగా తీసుకుందంటూ సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. కిమ్ లాగనే బీజేపీ నేతలు ప్రవర్తిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఉత్తరకొరియాలోనూ ఎన్నికలు జరుగుతాయని, కానీ ఫలితాలు మాత్రం అధ్యక్షుడు చెప్పిన విధంగా వస్తాయన్నారు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి.

‌సంఖ్యా బలం లేకపోయినా మధ్యప్రదేశ్‌లో మూడో అభ్యర్థిని నిలబెట్టినప్పుడే బీజేపీ దుర్బుద్ధి బయటపడిందని రేవంత్​రెడ్డి విమర్శించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లో బీజేపీకి నంబర్‌ లేకపోయినా, పోటీలో ఎందుకు నిల్చున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. ‌ఈ ఘటనతో అటు ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకిగా, ఇటు మహిళా వ్యతిరేకిగా బీజేపీ నిలబడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వివాదం నుంచి బయటపడేందుకే ఆ పార్టీ తమపై నేరపూరిత దాడికి దిగిందన్నారు.

తెలంగాణలో పవన్​కు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది : తెలంగాణకు వచ్చివెళ్లేందుకు, పోటీ చేసేందుకు జనసేన అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్​కు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అయితే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినందునే పవన్‌పై మంత్రులు మాట్లాడారని చెప్పుకొచ్చారు. శాంతి భద్రతల కారణంతోనే పవన్ ఇటీవల తలపెట్టిన మీటింగ్​కు అనుమతి ఇవ్వలేదని వివరించారు. ఏపీలో జగన్ సభలకు ఎందుకు అనుమతి ఇవ్వట్లేదో పవన్‌ చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. ఆంధ్రాలో చాలాసార్లు జగన్ సభలకు అనుమతి ఇవ్వలేదని రేవంత్​రెడ్డి ఆరోపించారు.

ఎప్పుడూ చెప్పలేదు : హిట్లర్‌ తనకు ఆదర్శమని ఎప్పుడూ చెప్పలేదని రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. ‌ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నవాళ్లు ఎవరైనా హిట్లర్‌ ఆదర్శమని అంటారా అని ప్రశ్నించారు. మంత్రివర్గ విస్తరణపై అధిష్ఠానం వద్ద ఎటువంటి చర్చ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు.

కిషన్‌రెడ్డి కారణం! : తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్ష చూపుతోందని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆరోపించారు. కేటీఆర్‌ చెప్పినట్లు కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి డ్రామా ఆడుతున్నారని విమర్శించారు. మెట్రో విస్తరణను కిషన్‌రెడ్డితో మాట్లాడి అడ్డుకున్నట్లు కేటీఆర్‌ ప్రకటించారని సీఎం అన్నారు. రీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్డును కూడా కిషన్‌రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారని సీఎం ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ‌పలు ప్రాజెక్టులకు నిధులు విడుదల కాకపోవడానికి కిషన్‌రెడ్డి కారణమని విమర్శించారు.

కిషన్‌రెడ్డి ఎక్కడైనా తెలంగాణకు అనుకూలంగా మాట్లాడినట్లు నిరూపించాలని సవాల్​ విసిరారు. ఎవరి వద్ద తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారో వాళ్లే తనకు చెప్పారని రేవంత్​ అన్నారు. పోలవరం కోసం 4 మండలాలను ఏపీలో కలిపారని, అదేరీతిలో తెలంగాణ కోసం మహారాష్ట్ర నుంచి 1500 ఎకరాలు సాధించలేరా అని నిలదీశారు.

మహారాష్ట్రను ఒప్పించే వరకు కేబినెట్‌కు రానని కిషన్‌రెడ్డి చెప్పలేరా అని ప్రశ్నించారు. తుమ్మిడిహెట్టి కోసం మహారాష్ట్ర సీఎంతో కిషన్‌రెడ్డి ఎందుకు మాట్లాడలేదని నిలదీశారు. తెలంగాణ కోసం ప్రధానితో కిషన్‌రెడ్డి ఒక్కసారైనా మాట్లాడారా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీకి ఉన్న 8 మంది ఎంపీలంతా గట్టిగా అడిగితే రాష్ట్రానికి నిధులు వస్తాయి కదా అని రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు.

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Last Updated : June 12, 2026 at 7:16 PM IST

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CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY ON BJP
CM REVANTH REDDY ON PAWAN KALYAN
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి చిట్​చాట్​
CM REVANTH REDDY ON BJP

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