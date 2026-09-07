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అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడిని డిస్మిస్ చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఇలాంటి వాటిని క్షమిస్తే చట్టసభలకు గౌరవం, మర్యాద ఉండదన్న ముఖ్యమంత్రి - ఇంత అభ్యంతరకర భాషను వాడటం ఎప్పుడూ చూడలేదని ఆవేదన - కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్

Telangana Assembly Sessions 2026
అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 3:46 PM IST

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Revanth Reddy on Thatha Madhu Comments : స్వతంత్ర భారతంలో సభాపతికి ఇలాంటి అవమానం గతంలో ఎప్పుడూ జరగలేదని, ఇలాంటి భాష వాడిన సభ్యుడిని డిస్మిస్‌ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్సీ తాాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించే అంశంపై సభలో సభలో చర్చ జరిగింది. తాను అన్ని సభలను చూశానని, కానీ ఇంత అభ్యంతరకర భాషను వాడటం ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. ఇలాంటి వాటిని క్షమిస్తే చట్టసభలకు గౌరవం, మర్యాద ఉండదని ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడి చేత కేసీఆర్‌ రాజీనామా చేయించాలని సీఎం డిమాండ్ చేశారు.

అంతా పథకం ప్రకారమే జరిగింది : వాయిదా అనంతరం శాసనసభ ప్రారంభమైన తరువాత స్పీకర్​కు అవమానం జరిగిందని, ఆ అంశంపై చర్చ జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే ముందుగా 22ఏ పై చర్చ జరపాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. కమలం సభ్యుల తీరును ముఖ్యమంత్రి తప్పుపట్టారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల అపవాదును బీజేపీ నేతలు ఎందుకు మోస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. స్పీకర్‌కు అవమానం జరిగిన ఈరోజు తెలంగాణకు చీకటి రోజు అని, ఈరోజు నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు అవమానం జరిగిన రోజు అని సీఎం ప్రకటించారు. కేసీఆర్‌ తన ఎమ్మెల్యేలను నిన్న పిలిపించుకుని స్పీకర్‌పై ఉసిగొల్పారని ఆరోపించారు. ఇది అనాలోచితంగా జరిగిన చర్య కాదని, పథకం ప్రకారం జరిగిందేనని పేర్కొన్నారు.

అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడి చేత కేసీఆర్‌ రాజీనామా చేయించాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

చర్చకు మేం సిద్ధం : స్పీకర్‌ను అవమానించడమంటే వైద్యం చేసే వైద్యుడినే గాయపరిచినట్టు ఉందని సీఎం అన్నారు. సభాపతికి జరిగిన అవమానం సభకు జరిగిన అవమానంగానే భావించాలని, స్పీకర్‌కు జరిగిన అవమానంపై చర్చకు బీజేపీ సభ్యులు సహకరించాలని కోరారు. స్పీకర్‌కు జరిగిన అవమానంపై చర్చ తర్వాత ఏ అంశంపైనైనా చర్చిద్దామని తెలిపారు.

"స్పీకర్‌కు జరిగిన అవమానం సభకు జరిగిన అవమానంగానే భావించాలి. స్వాతంత్ర భారతంలో ఇలాంటి అవమానం గతంలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఇలాంటి భాష వాడిన సభ్యుడిని డిస్మిస్‌ చేయాలి. ఇలాంటి వాటిని క్షమిస్తే చట్టసభలకు గౌరవం, మర్యాద ఉండదు. అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడి చేత కేసీఆర్‌ రాజీనామా చేయించాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడిని బర్తరఫ్ చేయాలి : సీఎం వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ సభ్యులు స్పందించారు. స్పీకర్‌పై తాతా మధు వాడిన భాషను తమ పార్టీ ఖండిస్తోందని బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేత ఏలేటి మహేశ్వర్‌రెడ్డి అన్నారు. స్పీకర్‌పై అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడిని బర్తరఫ్ చేయాలన్నారు. తాతా మధు వ్యాఖ్యలకు బాధ్యతగా కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

"స్పీకర్‌పై తాతా మధు వాడిన భాషను బీజేపీ ఖండిస్తోంది. స్పీకర్‌పై అసభ్యకర భాషను వాడిన సభ్యుడిని బర్తరఫ్ చేయాలి. తాతా మధు వ్యాఖ్యలకు బాధ్యతగా కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలి" - ఏలేటి మహేశ్వర్‌రెడ్డి, బీజేపీ శాసనసభా పక్షనేత

కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలి : బీఆర్‌ఎస్ సభ్యుల తీరు సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా ఉందన్నారు మంత్రి సీతక్క. స్పీకర్‌పై అత్యంత హేయమైన భాష వినియోగించారని, ఆ సభ్యులపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు పెట్టాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. తాతా మధు వ్యాఖ్యలకు బాధ్యత వహించి కేసీఆర్‌ క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు.

22 ఏ అంశంపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: శ్రీధర్‌ బాబు

Last Updated : September 7, 2026 at 3:46 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY SPEECH
రేవంత్ రెడ్డి
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2026

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