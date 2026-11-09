కేసీఆర్ చేసిన అప్పులకు మూడేళ్లలో రూ.2 లక్షల కోట్లు చెల్లించాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Kodangal Tour : మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాన్ని జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితికి తీసుకువచ్చారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు. సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో మూడోరోజూ పర్యటన కొనసాగించారు.
Published : November 9, 2026 at 8:32 PM IST
పాలమూరు నుంచి ఎంపీగా గెలిచిన కేసీఆర్ జిల్లా రుణం తీర్చుకుంటారని ఆశించామని, పాలమూరు జిల్లా నుంచి పోటీ చేసి కేసీఆర్ సీఎంగా గెలవాలని ఆశించారన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ మన గుండెల మీద తన్ని నట్టేట్లో ముంచి కృష్ణా నదిలో కలిపేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ పాలమూరు జిల్లా ప్రజల గుండెల మీద తన్ని గజ్వేల్కు వెళ్లారని, నాడు సాధించిన మక్తల్-నారాయణపేట ప్రాజెక్టును కేసీఆర్ పక్కన పెట్టారని విమర్శించారు. వికారాబాద్ జిల్లా లగచర్ల బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు.
తెలంగాణ వచ్చినా పాలమూరు వలసలు ఆగలేదని, కొడంగల్లో కల్తీ కల్లు తాగడం తప్పలేదని, కందులు పండించడం తప్ప మరో పంట వేయడం మనకు తెలియలేదని సీఎం పేర్కొన్నారు. 2023లో ముక్కోటి దేవతలు ఏకమై కొడంగల్ ప్రజల మొక్కులు తీర్చారని, దేశం గర్వించే విధంగా సీఎం హోదా కొడంగల్ శాసనసభకు దక్కిందని వ్యాఖ్యానించారు. మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ పథకాన్ని అడ్డుకుంటామని చెబుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మా ప్రాజెక్టు పనులు చేపడుతుంటే మీకు ఎందుకు కడుపు మంట అని నిలదీశారు. సీఎంగా ప్రమాణం చేశాక ఒక్క రోజైనా సెలవు తీసుకోకుండా పని చేస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు.
"మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాన్ని జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితికి తీసుకువచ్చారు. పదేళ్లలో కేసీఆర్ చేతికి పన్నుల రూపంలో రూ.20 లక్షల కోట్లు ఇచ్చారు. 2024 జనవరి 1 నుంచి ప్రతినెలా ఒకటో తేదీన ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇస్తున్నాం. సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించి పదో తేదీ లోపు నిధులు విడుదల చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వ పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు ప్రతినెలా 20లోపు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నాం. కేసీఆర్ చేసిన అప్పులు, తప్పులకు రూ.80 వేల కోట్లు కడుతూ వస్తున్నాం. నేను తిన్నా, తినకపోయినా మీరు ఉపవాసం పడుకున్నా అప్పులు కడుతున్నాం. కేసీఆర్ చేసిన అప్పులకు మూడేళ్లలో రూ.2 లక్షల కోట్లు చెల్లించాం" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
కేసీఆర్కు రేవంత్ రెడ్డి హితువు
కేటీఆర్కు గడ్డం రావడానికి 50 ఏళ్లు పట్టిందని, బుద్ధి ఇవ్వడానికి ఎన్నేళ్లు పడుతుందో అని, గడ్డం పెంచినా, పది జన్మలు ఎత్తినా, ఎన్నటికీ రేవంత్రెడ్డి కాలేరని ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్రెడ్డి కావాలంటే గుండె ధైర్యం, నమ్మినవారికి ప్రాణమిచ్చే త్యాగం ఉండాలన్నారు.
పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు
సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి మూడోరోజూ పర్యటన కొనసాగించారు. ముందుగా కొడంగల్లోని నివాసం నుంచి ముఖ్యమంత్రి దుద్యాల మండలం పోలేపల్లికి చేరుకున్నారు. అక్కడ పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ తల్లిని దర్శించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి భారీగా తరలివచ్చిన కాంగ్రెస్ శ్రేణులతో కలిసి పాదయాత్రగా లగచర్ల బహిరంగసభా స్థలికి చేరుకున్నారు. సభావేదికగా రూ.9 వేల 50 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. లగచర్ల ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో ఎకో పామ్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ, నాచారం గ్రామం నుంచి కొత్వాల్గూడ రేడియల్ రోడ్-2 సహా పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు.
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