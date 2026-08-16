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సెప్టెంబరులో శాసనసభ సమావేశాలు పెడుతున్నాం - కేసీఆర్‌ అనుభవం, సలహాలు కావాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

పరకాలలోని పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - పరకాలలో వంద పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభించిన రేవంత్‌ రెడ్డి - పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొన్న సీఎం

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 8:29 PM IST

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CM Revanth Reddy Speech in Parakala : అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో విడతలవారీగా ఉద్యోగ ఖాళీలు భర్తీ చేస్తామని, విడతలవారీగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేపట్టే బాధ్యత తనదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. మాయ మాటలు నమ్మి యువత మోసపోవద్దని, పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోండని సూచించారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పర్యటన భాగంగా ములుగు నుంచి హనుమకొండ వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి, పరకాలలోని పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. వంద పడకల ఆసుపత్రి, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నూతన భవనాలను ప్రారంభించారు. రూ.484 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు.

ప్రతీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తా : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 70 వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని, కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు విడతలవారీగా నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామని, ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. యువత ఆత్మబలిదానాలు చేసి తెలంగాణ సాధించుకున్నారని అన్నారు. ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్‌ కుటుంబం యువతను రెచ్చగొట్టిందని, మొన్న తెలంగాణ భవన్‌లో రక్తదాన కార్యక్రమం చేపట్టారని, రక్తదాన కార్యక్రమంలో కేటీఆర్, హరీశ్‌రావు చుక్క రక్తం ఇవ్వలేదని, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు రక్తం ఇస్తే అమ్ముకొని కోట్ల రూపాయలు సంపాదించారని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆరోపించారు.

ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

"ధర్నాలు, ర్యాలీలు అని నిరుద్యోగులు సమయం వృథా చేసుకోకండి. ధర్నాల్లో పాల్గొంటే మీపై కేసులు పడితే మీ భవిష్యత్తు నాశనమవుతుంది. నిరుద్యోగుల కోసం నేనున్నా, మీకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇస్తా. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు ఏదో చర్చిద్దాం అని సవాల్‌ విసురుతున్నారు. సెప్టెంబర్‌లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తా, రండి చర్చిద్దాం. కేసీఆర్‌ ఫ్యామిలీ జస్టిస్ చేస్తే, నేను సోషల్‌ జస్టిస్ చేశాను. కేసీఆర్‌ సీఎం అయితే ఆయన కుటుంబానికే లాభం. నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే అన్నీ వర్గాలకు న్యాయం" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

కేసీఆర్​ను కూడా తీసుకురావాలి : కేటీఆర్​, హరీశ్​రావు శాసనసభ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారని, మీ పాలనపై, కాంగ్రెస్ పాలనపై చర్చిద్దామని రేవంత్​ సవాల్​ విసిరారు. సెప్టెంబరులో శాసనసభ సమావేశాలు పెడుతున్నామని, కేసీఆర్​ను కూడా తీసుకురావాలని సూచించారు. సీఎంగా, కేంద్రమంత్రిగా చేసిన కేసీఆర్‌ అనుభవం, సలహాలు తమకు కావాలని తెలిపారు. అనుభవం లేకపోయినా ఇచ్చిన మాట కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నామని, కేసీఆర్ చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కట్టాడానికే ఆదాయం సరిపోతోందని రేవంత్​ అన్నారు.

కేసీఆర్‌ ఫ్యామిలీ జస్టిస్ చేస్తే, నేను సోషల్‌ జస్టిస్ చేశాను : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

వరంగల్ పోరాటాల గడ్డ : పరకాలలో ప్రజాపాలన - ప్రగతిబాట కార్యక్రమానికి వేలాదిగా మహిళలు వచ్చారన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డి ప్రాంత సమస్యల పరిష్కారానికి ఎన్నోసార్లు తనను, మంత్రులను కలిసేవారని గుర్తు చేశారు. రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డి వల్లే ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు జరిగాయని, వరంగల్ పోరాటాల గడ్డ అని సీఎం కొనియాడారు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలకు చైతన్యం ఉందని, ఆలోచన ఉందన్నారు. యశస్విని 50 వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారని అభినందించారు.

కేసీఆర్ రెండుసార్లు మోసం చేశారు : మట్టిలో కలిసినా, సరే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటామని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రోజుకు 18 గంటలు పని చేస్తున్నామని, 32 నెలల్లో మూడు రోజులైనా సెలవు తీసుకున్నానా అని అడిగారు. రైతు రుణమాఫీ చేస్తానని రెండుసార్లు కేసీఆర్ మోసం చేశారని విమర్శించారు. రైతురుణ విముక్తి కలిగిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను మార్చామని పేర్కొన్నారు.

"కుట్టుమిషన్లతో పాటు స్కూల్ పిల్లలకు బట్టలు కుట్టే అవకాశం మహిళలకు కల్పించాం. ఆడబిడ్డలకు కష్టం వస్తే చూస్తు ఊరుకున్నానా?. రక్తం పంచుకు పుట్టకపోయినా సీతక్కను సొంత ఆడబిడ్డగా చూస్తాం. ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని సొంత చెల్లినే కేటీఆర్ బయటకు నెట్టారు. కుమారుడు దౌర్జన్యం చేస్తుంటే మందలించాల్సిన తండ్రి ఫామ్‌హౌస్‌లో పడుకున్నారు. సొంత బిడ్డను ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లగొడుతుంటే తండ్రి మౌనంగా ఉన్నారు" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

రామప్ప దేవాలయంతో సమానంగా సమ్మక్క- సారలమ్మ దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం: సీఎం

Last Updated : August 16, 2026 at 8:29 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY IN PARKALA
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరకాల పర్యటన
CM REVANTH REDDY SPEECH IN PARAKALA
CM REVANTH REDDY PARKALA TOUR

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