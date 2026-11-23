మామా, అల్లుడు కలిసి రాష్ట్ర నీటి హక్కులపై మరణశాసనం రాశారు: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Palnadu Water Grid Issue Updates: పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశంపై గత ప్రభుత్వంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మామా, అల్లుడు కలిసి రాష్ట్ర నీటిహక్కులపై మరణశాసనం రాశారని ఆరోపించారు.
Published : November 23, 2026 at 6:22 PM IST
నదీజలాల విషయంలో బీఆర్ఎస్ ప్రణాళికాబద్దంగా అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తోందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశంపై దుష్ప్రచారం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అర్ధ సత్యాలు, అసత్యాలతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని, అన్ని ఆధారాలతో బీఆర్ఎస్ నేతల దుష్ప్రచారాన్ని ఎండగడతామని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ నీటి హక్కులకు సమాధి కట్టి, మరణశాసనం రాసింది కేసీఆర్, హరీశ్రావే విమర్శించారు.
పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ను మేము అడ్డుకోలేదని ప్రచారం చేస్తున్నారని, పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ను కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడే 2022లోనే ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. జల్జీవన్ మిషన్ కింద పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ను ఏర్పాటు చేస్తూ 2022 ఫిబ్రవరిలో రూ.1,200 కోట్ల అంచనాతో జీవో ఇచ్చారని తెలిపారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్కు కేంద్రం సాయం చేస్తున్నా కేసీఆర్ నోరెత్తలేదని ఆరోపించారు. 2024లోపు పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ను పూర్తి చేయాలని జగన్ జీవో ఇచ్చారని, ఈ అంశం మా దృష్టికి రాగానే కేఆర్ఎంబీ దృష్టికి తీసుకెళ్లామని పేర్కొన్నారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్పై కేంద్రానికి కూడా ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారని గుర్తు చేశారు.
వైఎస్ హయాంలో హరీశ్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే పోతిరెడ్డిపాడుకు అనుమతులు ఇచ్చారని తాను సిద్ధిపేటలో ఆరోపించానని, తన ఆరోపణపై హరీశ్రావు చేసిన వాదనను సీఎం ఖండించారు. 2005 సెప్టెంబర్లో జీవో 170 వచ్చేటప్పటికి తాను మంత్రిగా లేనని హరీశ్ అంటున్నారని, 2005 మార్చిలో పెట్టిన బడ్జెట్లోనే పోతిరెడ్డిపాడుకు నిధులు కేటాయించారని, కేబినెట్లో ఆమోదం పొందిన తర్వాతే బడ్జెట్లో పెడతారని, 2005 ఆమోదం పొందేనాటికి హరీశ్తో పాటు ఐదుగురు టీఆర్ఎస్ నేతలు మంత్రులుగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. మంత్రులుగా మీరే బడ్జెట్కు ఆమోదం చెప్పారు కదా అని సీఎం ప్రశ్నించారు.
హరీశ్రావుకు అసలైన గురువు కేసీఆర్ కాదని వైఎస్సారే అని, వార్డు మెంబర్గా కూడా లేని హరీశ్రావును వైఎస్ మంత్రిని చేశారని తెలిపారు. మంత్రిని చేసినందుకు పోతిరెడ్డిపాడుకు అనుమతులిచ్చి హరీశ్రావు గురుదక్షిణ చెల్లించారని, 2005లో కడప జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా నాయిని నర్సింహారెడ్డి ఉన్నారని, 2005లో హరీశ్ మంత్రి కాగానే హంద్రీనీవా ద్వారా 40 టీఎంసీల నీటి తరలింపునకు అనుమతి ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. వైఎస్ నీళ్లు తరలించుకుపోతుంటే హారతులు ఇచ్చింది హరీశ్రావే కదా అని రేవంత్ ప్రశ్నించారు.