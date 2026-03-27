కంపెనీలు తెలంగాణలో - సీఎస్​ఆర్​ నిధులు మాత్రం ఇతర రాష్ట్రాలకా​?

సీఎస్‌ఆర్‌ నిధుల వ్యయంపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అసంతృప్తి - కార్పొరేట్‌ సామాజిక బాధ్యతకు ప్రత్యేక పోర్టల్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు - ఉన్నతాధికారులతో శాసనమండలి ఛాంబర్‌లో సీఎం సమీక్ష

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 8:45 AM IST

CM Revanth Reddy on CSR Funds Expenditure : తెలంగాణలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి కార్పొరేట్‌ సామాజిక బాధ్యత(సీఎస్‌ఆర్‌) కింద ఇతర రాష్ట్రాల్లో నిధులు ఖర్చు చేస్తే ఎలా? అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రానికి మరిన్ని సీఎస్‌ఆర్‌ ఫండ్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉందని, ఇక్కడ ఉన్న కార్పొరేట్‌ సంస్థలు, వివిధ రకాల కంపెనీలు ఆ నిధులు తెలంగాణలోనే ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ నిధుల సమీకరణకు అనుసరిస్తున్న విధివిధానాలను పూర్తిగా అధ్యయనం చేయాలని చెప్పారు.

రాష్ట్రంలో కేవలం 3 శాతం మాత్రమే : సీఎస్​ఆర్​ ఫండ్స్ అంశంపై గురువారం శాసనమండలిలోని తన ఛాంబర్‌లో సీఎం ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. సీఎస్‌ఆర్‌ నిధుల విషయంలో కార్పొరేట్‌ కంపెనీలను ఆకర్షించడానికి, సమర్థ వినియోగానికి కొత్త పాలసీ రూపొందించి తీసుకురావాలని సీఎం అన్నారు. జాతీయ గణాంకాల ప్రకారం ఈ విరాళాల వాటా రాష్ట్రంలో కేవలం 3 శాతం మాత్రమే ఉందని చెప్పారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆశించిన స్థాయిలో నిధులు మాత్రం రాలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో సీఎస్‌ఆర్‌ సెల్ : ఈ సీఎస్​ఆర్ నిధులతో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలు చేపట్టే కార్పొరేట్‌ సంస్థలను ప్రభుత్వం తరఫున అభినందించాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేడుకల్లో ఇందుకోసం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత సెల్, ప్రత్యేక కార్యాలయం నెలకొల్పాలన్నారు. తెలంగాణలోని కార్పొరేట్‌ కంపెనీలు సీఎస్‌ఆర్‌ నిధులతో చేపడుతున్న, కొత్తగా చేపట్టేందుకు వీలున్న కార్యక్రమాలు, వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రాజెక్టుల వివరాలన్నీటిని కోఆర్డినేట్​ చేసే బాధ్యతలతో రాష్ట్రస్థాయి సెల్‌ నిర్వహించాలి.

అనుసంధానంగా ఉండేలా చూడండి : ప్రభుత్వానికి, కార్పొరేట్‌ సంస్థలకు అనుసంధానంగా ఉండేలా తెలంగాణ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్స్​బిలిటీ పోర్టల్‌ రూపొందించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కార్పొరేట్‌ కంపెనీలు ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించేందుకు, తమకు అనువైన ప్రాజెక్టులను ఎంచుకునేందుకు సమగ్ర వివరాలతో సీఎస్​ఆర్​ పోర్టల్‌ను ఆకర్షణీయంగా తయారు చేయాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఉన్నతాధికారులకు నిర్దేశించారు. ఈ సమీక్షలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణా రావు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

పేదలకు విద్య, వైద్యం అందించడం తమ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యాంశాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో తెలిపారు. వాటికి ఒక్క రూపాయి కూడా కోత విధించబోమని, అవసరమైతే మరిన్ని నిధులిస్తామని స్పష్టంచేశారు. గత 27 నెలల్లో పేదల వైద్యం కోసం రూ.4,500 కోట్లు చెల్లించినట్లు తెలిపారు. ఆరోగ్యశ్రీకి బకాయిల సమస్య గత ప్రభుత్వ నిర్వాకమేనని, వాటిని చెల్లిస్తూనే ఎప్పటికప్పుడు నిధులను వేగంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వైద్యరంగంలో తెలంగాణను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతామని, ఈ శాఖలో మరిన్ని సంస్కరణలు తీసుకురాబోతున్నామని అందులో భాగంగా సూపరింటెండెంట్‌లు, ఇతర అధికారులపై పరిపాలన భారం లేకుండా చేసే దిశగా ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిపారు. విదేశాల్లో ఉన్న మన డాక్టర్ల సేవలను రాష్ట్రంలో వినియోగించుకుంటామని తెలిపారు.

గత ప్రభుత్వ నిర్వాకమే : ఆరోగ్య శ్రీ బకాయిలు బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ పుణ్యమేనని వారి హయాంలో చెల్లింపులు సరిగా జరపలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మేం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి గత ప్రభుత్వ బకాయిలు రూ.600.27 కోట్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. అందులో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు రూ.240.11 కోట్లు, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు రూ.360.16 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయన్నారు. తాము ఆ భారాన్ని భరిస్తూనే ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితిని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచినట్లు గుర్తుచేశారు. ఈ పథకానికి ఇప్పటి వరకు రూ.2408.51 కోట్లు చెల్లించామన్న ఆయన బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వం నెలకు రూ.52 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే తమ సర్కారు ప్రతి నెలా రూ.89 కోట్లు వెచ్చిస్తోందని వివరించారు.

