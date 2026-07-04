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రేవంత్ రెడ్డి నుంచి 'రేవంతన్న'గా ఎదగడం ఓ మధుర జ్ఞాపకం : 20 ఏళ్ల ప్రస్థానంపై సీఎం భావోద్వేగ ట్వీట్

20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంపై భావోద్వేగంతో 'ఎక్స్‌'లో పోస్ట్ పెట్టిన సీఎం - మిడ్జిల్‌లో ప్రారంభమైన రాజకీయ జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రి - రెండు దశాబ్దాల ప్రజాజీవితం మరపురాని మధురజ్ఞాపకమంటూ ట్వీట్

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy's Tweet on 20 Years of Political Career (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 1:08 PM IST

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CM Revanth Reddy's Tweet on 20 Years of Political Career : 20 సంవత్సరాల రాజకీయ ప్రస్థానం తన జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయమని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అభివర్ణించారు. తన రెండు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి ఎక్స్‌లో భావోద్వేగ పోస్ట్‌ పెట్టారు. తన ఈ 20 వసంతాల ప్రయాణం ఎన్నో విజయాలు, మరెన్నో సవాళ్లు, ప్రజా సమస్యలపై నిరంతర పోరాటమంటూ పేర్కొన్నారు. అధికారంలో ఉన్నా, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ప్రజలతోనే తన అనుబంధాన్ని కొనసాగించినట్లు తెలిపారు. ఈ 20 ఏళ్ల ప్రజా జీవితాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భావోద్వేగంతో గుర్తు చేసుకున్నారు.

మిడ్జిల్‌లో సాధారణ రాజకీయ కార్యకర్తగా ప్రారంభమైన తన ప్రయాణం, ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రజల గుండెల్లో 'రేవంతన్న'గా నిలిచే స్థాయికి చేరడం వెనక ప్రజల విశ్వాసమే కారణమని సీఎం పేర్కొన్నారు. లక్షల అక్షరాలతో రాసినా, కోట్ల పదాలతో చెప్పినా, ఈ రెండు దశాబ్దాల ప్రజా జీవితం ఒక మధుర జ్ఞాపకమని పేర్కొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ప్రతి సందర్భంలో, ప్రతి సంఘటనలో, ప్రతి సంఘర్షణలో తనతో కలిసి నడిచిన ప్రజలు, కార్యకర్తలు, ఆత్మీయులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఇదే స్ఫూర్తితో ప్రజలకు మరింత సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతానని రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో శ్రామికుడిగా, ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే సేవకుడిగా తన బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రిగా మాత్రమే కాకుండా 'రేవంతన్న'గా ప్రజల హృదయాల్లో తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటానని భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.

లక్షల అక్షరాలతో రాసినా, కోట్ల పదాలను కూర్చి చెప్పినా, తరగని మధుర జ్ఞాపకం ఈ రెండు దశాబ్దాల ప్రజా జీవితం. నాడు మిడ్జిల్​లో రేవంత్ రెడ్డిగా మొదలై, నేడు మీ అందరి గుండెల్లో 'రేవంతన్న'గా నిలిచే వరకు సాగిన ఈ అద్భుత ప్రయాణం నా జీవితంలో ప్రత్యేక అధ్యాయం. ఈ 20 ఏళ్లలో ప్రతి సందర్భంలో, ప్రతి సంఘటనలో, ప్రతి సంఘర్షణలో, ప్రజల కోసం నేను చేసిన ప్రతి పోరాటంలో నాతో నిలిచిన, నాతో నడిచిన ప్రతి ఆత్మీయుడికి, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, రాజకీయ కార్యకర్తలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. - రేవంత్​ రెడ్డి ట్వీట్

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రేవంత్​ రెడ్డి 20 ఏళ్ల ప్రస్థానం
REVANTH REDDY POLITICAL CAREER

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