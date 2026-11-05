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ఇందిరమ్మ ఇంట్లో లబ్ధిదారులతో దీపావళి పండుగ జరుపుకుంటా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth Reddy Diwali Celebrates : దీపావళి వేళ ఇందిరమ్మ ఇంట్లో లబ్ధిదారులతో పండుగ జరుపుకుంటానని, లబ్ధిదారుల సొంతింటి సంతోషంలో పాలుపంచుకుంటానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

CM Revanth Reddy Diwali Celebrates
సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2026 at 5:35 PM IST

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సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అధ్యక్షతన అనధికారిక మంత్రివ‌ర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు, గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల భర్తీపై చర్చిస్తున్నారు. డిసెంబరు 7, 8, 9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో సదస్సు, ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై సమాలోచనలు చేస్తున్నారు. రక్షా ఎక్స్‌పో, అతిథుల ఆహ్వానాలపై మంత్రివర్గ భేటీలో చర్చిస్తున్నారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో పండుగ చేసుకోండి

మరోవైపు దీపావళి వేళ ఇందిరమ్మ ఇంట్లో లబ్ధిదారులతో పండుగ జరుపుకుంటానని, లబ్ధిదారుల సొంతింటి సంతోషంలో పాలుపంచుకుంటానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు వెళ్లి లబ్ధిదారులతో పండుగ చేసుకోవాలని ఆదేశించారు.

TAGGED:

TELANGANA CABINET MEETING
CM REVANTH REDDY DIWALI CELEBRATES
CM REVANTH REDDY CABINET MEETING
రేవంత్ రెడ్డి దీపావళి వేడుకలు
సీఎం రేవంత్‌ మంత్రివర్గ సమావేశం

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