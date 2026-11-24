కొంగొత్త డిజైన్లతో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి అంతా సిద్ధం
Indiramma Sarees Distribution : ఈనెల 26 నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ మొదలు కానుంది. ఈసారి ఎరుపు జరీ అంచుతో కూడిన చిలక పచ్చ రంగును ఎంపిక చేశారు.
Published : November 24, 2026 at 6:23 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోటి మంది మహిళలకు కోటి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి సిద్ధమయ్యాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గురువారం (19న) ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్బంగా జరగాల్సిన ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నెల 26వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. గురువారం అచ్చంపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చీరల పంపిణీ ప్రారంభించనున్నారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండోసారి మహిళలకు చీరలను అందిస్తోంది.
చిలక పచ్చ రంగు చీర పంపిణీ
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 65 లక్షల మంది మహిళలకు, పట్టణల్లో 35 లక్షల మంది మహిళలకు ఈ చీరలను పంపిణీ చేయనుంది. గతంలో చీరలు పాల పిట్ట కలర్లో ఉండగా, ఈసారి ఎరుపు జరీ అంచుతో కూడిన చిలక పచ్చ రంగును ఎంపిక చేశారు. ఈ 6.30 మీటర్ల పొడవుతో 95 లక్షల పాలిస్టర్ చీరలు, 9 మీటర్ల పొడవుతో 5 లక్షల పాలీకాటన్ చీరలను పంపిణీ చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాదికి సంబంధించి ఉచిత చీరల పంపిణీ పథకం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.334 కోట్లను కేటాయించింది.
18 సంవత్సరాలు నిండిన మహిళలందరికీ
రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లోని నేత కార్మికులతోనే ఈ చీరలను తయారు చేయించారు. మహిళలకు చీరలను కానుకగా అందించటంతో పాటు నేత కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. రేషన్ కార్డు ఉన్న కుటుంబాల్లో 18 సంవత్సరాలు నిండిన మహిళలందరూ చీరలను పొందేందుకు అర్హులు. జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చీరలను పంపిణీ చేస్తారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో వార్డుల వారీగా ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో సెర్ప్ సిబ్బంది చీరలను పంపిణీ చేస్తారు.
చీరల పంపిణీ కోసం ప్రత్యేక యాప్
తెల్ల రేషన్కార్డు ఉన్న కుటుంబాల్లోని మహిళలకు వారం రోజుల పాటు ఈ చీరల పంపిణీ చేయనున్నారు. చీరల పంపిణీ కోసం ఓ ప్రత్యేక యాప్ను సిద్ధం చేశారు. మహిళలు పంపిణీ కేంద్రాలు లేదా ఇళ్ల వద్ద పంచాయతీ అధికారులకు తమ ఆధార్ ఐడీలను చూపించాలి. అనంతరం సంబంధిత అధికారి యాప్ ద్వారా ఫొటో తీసి, వివరాలను ధ్రువీకరించిన తర్వాత చీరలను పంపిణీ చేస్తారు. పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సిబ్బంది, సెర్ప్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం పంపిణీ బాధ్యతలను అప్పగించింది.
కోటి మంది మహిళలకు చీరల పంపిణీ - మీకు కావాలంటే ఇవి పక్కా ఉండాల్సిందే!!
ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ, కొత్త పెన్షన్ల పంపిణీ జమ వాయిదా - ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?