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యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్ల పంపిణీ - డ్రగ్స్‌ రహిత తెలంగాణ కోసం 15 వేల మందితో ప్రతిజ్ఞ

తెలంగాణ విద్యాశాఖను గతంలో విధ్వంసం చేశారన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - విద్యపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకెళ్తున్నామని స్పష్టీకరణ - గవర్నర్​తో కలిసి విద్యార్థులకు యంగ్​ ఇండియా కిట్లు పంపిణీ చేసిన సీఎం

CM Revanth Distributes Young India Student Kits
CM Revanth Distributes Young India Student Kits (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 6:46 PM IST

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Governor CM Distributes Young India Student Kits : పదేళ్లలో విధ్వంసానికి గురైన విద్యారంగాన్ని సమూల ప్రక్షాళన చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్‌ ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లాతో కలిసి ప్రభుత్వ, గురుకుల విద్యార్థులకు యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్ల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టారు. డ్రగ్స్‌ రహిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా 15 వేల మంది విద్యార్థులతో కలిసి సామూహిక ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్​ కిట్ల పంపిణీని ప్రశంసించిన గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్‌ నియంత్రణ కోసం అందరూ కలిసి పనిచేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.

సామూహిక ప్రతిజ్ఞ చేయించిన గవర్నర్ : హైదరాబాద్‌ ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా ప్రతిష్ఠాత్మక పథకానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గురుకుల విద్యార్థులకు గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి చేతుల మీదుగా యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్ల పంపిణీ చేశారు. గురుకుల విద్యార్థులకు 22 వస్తువులు, వసతి గృహ విద్యార్థులకు 10 వస్తువులు, పాఠశాల విద్యార్థులకు 7 వస్తువులతో కూడిన కిట్లు అందించారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలను మాదకద్రవ్య రహితంగా తీర్చిదిద్దాలనే సమున్నత లక్ష్యంతో గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా 15 వేల మంది విద్యార్థులతో సామూహిక ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.

డ్రగ్స్‌ విముక్త తెలంగాణ కోసం అందరూ కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా అన్నారు. విద్యార్థుల అవసరాలు తీర్చేలా యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్స్ ఉన్నాయని తెలిపారు. మంచి పని అందరూ స్వాగతించాలని గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా సూచించారు.

"ప్రధాని స్ఫూర్తితో డ్రగ్స్‌ కట్టడి కోసం ఒక గవర్నర్‌గా హిమచల్‌ప్రదేశ్‌లో కార్యక్రమాలు చేపట్టాను. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రితో కలిసి డ్రగ్స్‌ విముక్త తెలంగాణ కోసం అందరి భాగస్వామ్యంతో అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాం. ప్రత్యేక విద్యార్థులకు రూ.1505 తో కిట్‌, గురుకుల విద్యార్థులకు రూ.3 వేలతో కిట్‌ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. కిట్‌లో పుస్తకాలు, యూనిఫాం వంటి సామగ్రి ఉన్నాయి. ఇది కేవలం సామగ్రి పంపిణీ కార్యక్రమం కాదు. సమాన అవకాశాలు, ఆత్మవిశ్వాసం, మంచి విద్య అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలకు, నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనం" - శివప్రతాప్‌ శుక్లా, గవర్నర్‌

విద్యాశాఖను సమూల ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం : పదేళ్ల బీఆర్ఎస్​ పాలనలో విద్యా శాఖ విధ్వంసమైందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక సమూల ప్రక్షాళన చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. డైట్‌, కాస్మోటిక్‌ ఛార్జిలను పెంచామని గురుకుల కోసం యంగ్‌ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెట్‌ రెసిడెన్షియల్‌ స్కూల్స్‌ నిర్మిస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రానికి విద్యా శాఖ మంత్రి లేడనే ఆరోపణలను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తిప్పికొట్టారు. ముఖ్యమంత్రే విద్యాశాఖ మంత్రిగా విద్యారంగాన్ని చక్కదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నారని స్పష్టంచేశారు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు రవాణా సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తామని రేవంత్‌రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. చదువుల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు, అధికారులను సత్కరించి, గవర్నర్‌, సీఎం చేతుల మీదుగా చెక్కులు పంపిణీ చేశారు.

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TAGGED:

CM REVANTH DISTRUBUTES STUDENT KITS
CM REVANTH REDDY ON EDUCATION
స్టూడెంట్​ కిట్లు పంపిణీ చేసిన సీఎం
CM REVANTH DISTRIBUTES STUDENT KITS

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