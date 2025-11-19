ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ - స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు అందించిన సీఎం రేవంత్​

ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ఇందిరాగాంధీ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన డిప్యూటీ సీఎ భట్టి, మంత్రులు పొన్నం, పొంగులేటి - ఇందిరాగాంధీ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ

INDIRAMMA SAREES FOR WOMEN
మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరలను పంపిణీ చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, చిత్రంలో భట్టివిక్రమార్క, సీతక్క, పొన్నం, కొండా సురేఖ (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 1:23 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reddy Tributes To Indira Gandhi Statue : దేశ ప్రగతి, పేదల అభ్యున్నతి కోసం ప్రాణాలర్పించిన మ‌హ‌నీయురాలు ఇందిరాగాంధీ అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్మరించుకున్న సీఎం ఆమె ప్రాణాల‌కు ముప్పు ఉంద‌ని తెలిసినా దేశ సమగ్రత, సమైక్యత కోసం కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని వెల్లడించారు. ఇందిర‌మ్మ పాల‌నే ఆద‌ర్శంగా రాష్ట్ర సర్కార్‌ పేద‌ల అభ్యున్నతి కోసం అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరలు : ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్​లో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వద్ద సీఎం నివాళులు అర్పించిన అనంతరం స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఇందిరాగాంధీ చేసిన అభివృద్ధి బాటలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నడుస్తుందని, కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనేదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు పొన్నం, సీతక్క, కొండా సురేఖ, పొంగులేటి, కోమటిరెడ్డి, దామోదర్ రాజనరసింహ, వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొన్నారు.

