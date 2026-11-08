చేయూత కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కొత్తగా 4.50 లక్షల మందికి లబ్ధి
CM Revanth Distributed Cheyutha New Pensions : తెలంగాణలో చేయూత కొత్త పింఛన్ల పంపిణీని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. కొడంగల్లో హకీంపేటలో లబ్ధిదారులకు పింఛను మంజూరు పత్రాలను అందజేశారు.
Published : November 8, 2026 at 1:57 PM IST
కొత్త పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మందికి రాష్ట్రప్రభుత్వం దీపావళి కానుక ఇచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షల మందికి కొత్తగా చేయాత పింఛన్ల మంజూరు ప్రక్రియను కొడంగల్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. హకీంపేటలో మహిళా సంఘాలతో సమావేశమైన సీఎం, కొత్త పించనుదారులకు మంజూరు పత్రాలను అందజేశారు. ఈ
నెల 19 ఇందిరాగాంధీ జయంతి రోజున ఖాతాల్లో పింఛన్లు జమ కానున్నాయి. ఇప్పటివరకు వృద్ధాప్య, వితంతు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, గీత, చేనేత, బీడీ కార్మికులు, ఫైలేరియా, డయాలసిస్, హెచ్ఐవీ పేషంట్లు కలిపి 41 లక్షల 6 వేల 552 మందికి నెలకు సుమారు రూ.922 కోట్ల పెన్షన్లు ఇస్తోంది.
అంతకుముందు బొమ్రాన్పేటలో నిర్మించిన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, నూతన పోలీస్ స్టేషన్ భవనాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. అనంతరం హకీంపేటలోని జడ్పీ స్కూల్, కళాశాల, పీహెచ్సీ భవనాలకు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొడంగల్లోని అంబేడ్కర్ చౌరస్తాలో జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ వేడుకలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి హాజరై కేక్ కట్ చేశారు.