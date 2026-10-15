ETV Bharat / state

ఎల్‌నినో పరిస్థితులు, భవిష్యత్‌ కార్యాచరణపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చ

CM Revanth Reddy Review On El Nino Impact : తెలంగాణలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఎల్‌నినోపై సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణారావు పవర్‌పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

REVANTH REDDY REVIEW ON EL NINO
ఎల్‌నినో పరిస్థితులు, భవిష్యత్‌ కార్యాచరణపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2026 at 6:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Review On El Nino Impact : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమీక్షిస్తున్నారు. మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో రేవంత్‌ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ఎల్‌నినో పరిస్థితులు, భవిష్యత్‌ కార్యాచరణపై చర్చిస్తున్నారు. ఎల్‌నినోపై సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణారావు పవర్‌పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై రేపు అఖిలపక్షాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్చించనుంది.

TAGGED:

CM REVANTH REDDY ON POWER CUTTINGS
ఎల్‌నినోపై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష
EL NINO CONDITIONS IN TELANGANA
POWER CUTTINGS IN TELANGANA
REVANTH REDDY REVIEW ON EL NINO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.