ఎల్నినో పరిస్థితులు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చ
CM Revanth Reddy Review On El Nino Impact : తెలంగాణలో ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఎల్నినోపై సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణారావు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.
ఎల్నినో పరిస్థితులు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చ (ETV Bharat)
Published : October 15, 2026 at 6:39 PM IST
CM Revanth Reddy Review On El Nino Impact : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షిస్తున్నారు. మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చిస్తున్నారు. ఎల్నినోపై సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణారావు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఎల్నినో పరిస్థితులపై రేపు అఖిలపక్షాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్చించనుంది.