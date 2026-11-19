హైదరాబాద్లో పాడ్ ట్యాక్సీలతో ట్రాఫిక్ జామ్లకు చెక్ - ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రయాణం!
PRTS IN Hyderabad : హైదరాబాద్లో బిజీబిజీ జీవితంలో గజిబిజీ ట్రాఫిక్ పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. ట్రాఫిక్కు చెక్ పెట్టేందుకు పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్(పీఆర్టీఎస్)ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
Published : November 19, 2026 at 3:00 PM IST
ఉరుకుల పరుగుల హైదరాబాద్ మహానగరంలో మెట్రో రైలు రాకతో మూడు ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రయాణం కొంత సులభమైంది. అయితే మెట్రో దిగాక కార్యాలయానికో, ఇంటికో, ఇతర గమ్యస్థానానికో వెళ్లాలంటే మళ్లీ ట్రాఫిక్తో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. సరైన ప్రజారవాణా అందుబాటులో లేకపోవడం, క్యాబ్లకు అధిక ధరలు వసూలు చేస్తుండడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇందుకు పరిష్కారంగా పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ (పీఆర్టీఎస్) లేక పాడ్ ట్యాక్సీలు అంటే డ్రైవర్ లేకుండా నడిచే, బ్యాటరీతో పనిచేసే ఆధునిక పాడ్ ట్యాక్సీ అన్నమాట. ఈ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టింది.
ఆ మూడు మార్గాలు ఎంపిక
పాడ్ ట్యాక్సీల వ్యవస్థపై అధ్యయనం తర్వాత కేపీహెచ్బీ- బయోడైవర్సిటీ, ఎల్బీస్టేడియం- రాణిగంజ్, అసెంబ్లీ - బేగంపేట మార్గాలను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఎంపిక చేశారు. దీంతో ఈ మార్గాల్లో పీఆర్టీఎస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు డిసెంబరు నాటికి టెండర్ ప్రక్రియను పూర్తిచేయాలని మెట్రోరైలు అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయితే ట్రాఫిక్తో ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యవంతంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు.
పాడ్ ట్యాక్సీ ఎలా పని చేస్తుందంటే ?
ఈ వ్యవస్థలో పాడ్ట్యాక్సీలు నడిపేందుకు ప్రత్యేకంగా ఎలివేటెడ్ ట్రాక్లు నిర్మిస్తారు. వాటిపై ఉండే గైడ్వేలు (పాడ్ ట్యాక్సీలు తిరిగే మార్గం), ట్రాక్లపై టాక్సీలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఈ వాహనాలకు డ్రైవర్లు ఉండరు. మెట్రో మాదిరే పూర్తిగా మానవ సహాయం అవసరం లేకుండా, కేంద్రీకృత కంట్రోల్ వ్యవస్థ ద్వారా నడుస్తాయి. చిన్న కారు మాదిరి ఉండే పాడ్ట్యాక్సీలో నలుగురు నుంచి ఆరుగురు వరకు ప్రయాణించ వచ్చు. ఒకేసారి 15 నుంచి 20 మంది ప్రయాణించేలా గ్రూప్ ర్యాపిడ్ టాన్సిట్ (జీఆర్టీ) వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ప్రయాణికులు పాడ్కార్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో ఉండే టచ్పాడ్ సహాయంతో తాము చేరాల్సిన గమ్యస్థానాన్ని ఎంచుకుంటారు.
ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ప్రయాణం
మెట్రోస్టేషన్లు, రవాణా కేంద్రాల నుంచి సమీపంలోని ఐటీ పార్కులు, కార్యాలయాలు, నివాస ప్రాంతాలకు చేరుకోవడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. బ్యాటరీతో నడుస్తాయి, కాబట్టి కాలుష్యం బెడద ఉండదు. గంటకు 35 నుంచి 44 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేయగలవు.
పలు రకాల సాంకేతికతలు
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని ఆరు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాల గైడ్ వేలు, స్టేషన్ల డిజైన్లతో పీఆర్టీఎస్ సేవలు అందుతున్నాయి. భూమిపై నడిచే ట్రాక్లతోపాటు గాలిలో కేబుల్స్, పైభాగపు ట్రాక్లకు వేలాడుతూ ప్రయాణించే వాహనాలు ఇలా 8 రకాల విభిన్న సాంకేతికతలతో పీఆర్టీ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఎలివేటెడ్ ట్రాక్ల డిజైన్కే అధికారులు మొగ్గుచూపుతున్నారు.
మన దేశంలో తొలిసారిగా ముంబయిలోని బాంద్రా- కుర్లా కాంప్లెక్స్ (బీకేసీ) లో 8.5 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఎలివేటెడ్ పీఆర్టీ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టారు. అల్ట్రా పీఆర్టీ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం లండన్లోని హీత్రో విమానాశ్రయంలో వాడే సాంకేతికత కూడా ఇదే. యూకేకి చెందిన అల్ట్రా పీఆర్టీతో కలిసి హైదరాబాద్కు చెందిన సంస్థే ఈ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టింది.
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