బండి భగీరథ్పై విచారణ మొదలుపెట్టండి : డీజీపీకి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశం
బండి భగీరథ్పై నమోదైన కేసులో వెంటనే విచారణ మొదలుపెట్టాలన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ఈ నెల 8నే ఫిర్యాదు వస్తే ఇప్పటివరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్న - సిబ్బంది బిజీగా ఉన్నారన్న డీజీపీ
Published : May 11, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 1:33 PM IST
CM Revanth Reddy Orders on Bandi Sanjay Son Pocso Case : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు సాయి భగీరథ్పై సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో పోక్సో కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. బండి భగీరథ్పై నమోదైన కేసులో వెంటనే విచారణ మొదలుపెట్టాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ నెల 8నే ఫిర్యాదు వస్తే ఇప్పటివరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని డీజీపీని సీఎం ప్రశ్నించారు. కేసు వివరాలను రేవంత్రెడ్డికి డీజీపీ వివరించారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన ఏర్పాట్లలో సిబ్బంది బిజీగా ఉన్నారని తెలిపారు. కేసు సమగ్ర విచారణ కోసం ప్రత్యేక టీంలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు.
విచారణ కోసం ప్రత్యేక బెంచ్ ఏర్పాటు : మరోవైపు బండి భగీరథ పోక్సో కేసుపై రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ స్పందించింది. సీపీ నుంచి కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ కొత్తకోట సీతాదయాకర్ రెడ్డి వివరాలు తెప్పించుకున్నారు. పోక్సో కేసు విచారణ కోసం ప్రత్యేక బెంచ్ ఏర్పాటు చేశారు.
అసలేం జరిగింది : భగీరథ్పై సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో శుక్రవారం పోక్సో కేసు నమోదైంది. తన కుమార్తెను భగీరథ్ వేధిస్తున్నారంటూ ఓ బాలిక(17) తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పేట్బషీరాబాద్ పోలీసులు సెక్షన్ 11 రెడ్విత్ 12 ఆఫ్ పోక్సో యాక్ట్, బీఎన్ఎస్ 74, 75 సెక్షన్ల కింద శుక్రవారం రాత్రి కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు బాలికతోపాటు ఆమె తల్లిదండ్రులు నగదు కోసం తనను బెదిరిస్తున్నారని శుక్రవారమే బండిభగీరథ్ కరీంనగర్ టూటౌన్ ఠాణాలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ముగ్గురిపై కేసు నమోదైంది.
భగీరథ్పై నమోదైన పోక్సో కేసులోని వివరాలు : బాలికకు ఓ కామన్ఫ్రెండ్ ద్వారా సాయి భగీరథ్తో పరిచయం ఏర్పడింది. గతేడాది డిసెంబరు 31వ తేదీన భగీరథ్ ఆమెను మొయినాబాద్లోని ఓ ఫామ్హౌస్నకు తీసుకువెళ్లి బలవంతంగా మద్యాన్ని తాగించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అనంతరం అసభ్యంగా తాకేందుకు ప్రయత్నించగా తప్పించుకొని వచ్చినట్లుగా కంప్లైంట్లో వెల్లడించారు. అంతకుముందు అక్టోబరు నెలలో సైతం నానక్రాంగూడలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో ఉండిపోవాలని బలవంతం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. సుచిత్ర సర్కిల్లోని తమ ఇంటి సమీపంలోనూ అసభ్యకరంగా వ్యవహరించేందుకు ప్రయత్నించినట్లుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిర్మల్లో తన కుమార్తెపై తప్పుడు ఫిర్యాదు చేయించారని బాధితురాలి తల్లి వాపోయారు. తీవ్ర మానసిక, శారీరక వేదనకు గురైన తన కుమార్తె జనవరి 19, 26వ తేదీల్లో బలవన్మరణానికి యత్నించిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
బండి భగీరథ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు వివరాలు : మరోవైపు భగీరథ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కరీంనగర్ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసులోని వివరాల మేరకు.. స్నేహం పేరుతో ఆ అమ్మాయి తనకు దగ్గరైందని భగీరథ్ తన కంప్లైంట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె కుటుంబంలో జరిగే వేడుకలకు హాజరైనట్లుగా తెలిపాడు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర ఫ్రెండ్స్తో కలిసి విజయవాడ, అరుణాచలం, తిరుమల ఆలయాలకు కలిసి వెళ్లామన్నారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత వారి ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చిందని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని తనను బలవంతపెట్టారని భగీరథ్ ఆరోపించారు. అందుకు తాను తిరస్కరించడంతో నగదు ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారన్నారు.
ఒకవేళ వారు అడిగిన డబ్బు ఇవ్వకుంటే తప్పుడు కేసు పెడతామని బెదిరించారని ఆ భయంతో తాను రూ.50 వేలు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. అయితే, ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారని, ఒకవేళ ఇవ్వకుంటే అమ్మాయి తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించారని పోలీసులకిచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు అమ్మాయితోపాటు ఆమె తల్లిదండ్రులిద్దరిపై బీఎన్ఎస్(భారతీయ న్యాయ సంహిత) సెక్షన్ 308(5), 351(2), 61(2) రెడ్విత్ 3(5)ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.