మధ్యాహ్నం వేళ ప్రయాణాలు మానుకోండి : ఎండల దృష్ట్యా ప్రజలకు సీఎం సూచన
రాష్ట్రంలో హీట్ వేవ్ దృష్ట్యా అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం రేవంత్ - విద్యుత్, తాగునీటి విషయంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు
Published : May 20, 2026 at 4:05 PM IST
CM Revanth Directed Officials Over Heatwave : ఎండ తీవ్రత నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ఉత్తర తెలంగాణలో ఉష్ణ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందు వల్ల అధికారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో హీట్ వేవ్ నేపథ్యంలో ఆయన అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు.
విద్యుత్ సరఫరా, తాగునీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. వైద్యారోగ్య సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని కీలక సూచన చేశారు. వడదెబ్బతో ఆసుపత్రుల్లో చేరితే తగిన వైద్య సహాయం అందించాలన్నారు. పట్టణాల్లో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. వీలైనంత వరకు మధ్యాహ్నం ప్రయాణాలు చేయవద్దని ప్రజలకు సూచించారు. జిల్లాల్లో పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేయాలని సీఎస్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.