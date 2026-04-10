కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనుల్లో వేగం పెంచండి : అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు
కాళేశ్వరం పనులపై మంత్రి ఉత్తమ్తో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనుల్లో వేగం పెంచాలన్న సీఎం - నిధుల విడుదలలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని రేవంత్రెడ్డి భరోసా
Published : April 10, 2026 at 8:32 AM IST
CM Revanth Reddy Reviews Kaleshwaram Works : కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనుల్లో వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. నిధుల విడుదల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని భరోసా ఇచ్చారు. మూడు బ్యారేజీలకు మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలన్నారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేప్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) సూచనల మేరకు వీలైనంతగా వేగంగా పనులను పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రాజెక్టు పనులపై సమీక్ష : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని మూడు బ్యారేజీలకు మరమ్మతులు చేసి, వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేప్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) సూచనల మేరకు పనులను పూర్తి చేయాలన్నారు. వీలైనంత త్వరగా ఈ పనులను వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులపై సమీక్ష నిర్వహించారు. మరమ్మతుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణను రూపొందించి నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో పనులు : మరమ్మతుల కోసం ఏజెన్సీలన్నింటినీ అప్రమత్తం చేసి, పనుల్లో వేగం పెంచాలని రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. సెంట్రల్ వాటర్ అండ్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ (సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న పరీక్షలు, నమూనాల సేకరణను వర్షాకాలం ప్రారంభానికి ముందే పూర్తి చేయాలన్నారు. నీటి పారుదల శాఖ, సీబ్ల్యూపీఆర్ఎస్, బ్యారేజీల నిర్మాణ సంస్థలు, డిజైన్ కన్సల్టేషన్స్తో బృందం ఏర్పాటు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రతి పనిలో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ (సీడబ్ల్యూసీ) సభ్యులు ఉండేలా చూడాలన్నారు. మేడిగడ్డలో కుంగిపోయిన పిల్లరే కాకుండా మొత్తం 1.6 కిలోమీటర్ల బ్యారేజీని అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుందని ఇంజినీర్లు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
చేయాల్సిన పనులపై పూర్తి షెడ్యూల్ సిద్ధం : మేడిగడ్డ దగ్గర 500 బోరు బావులు తవ్వేందుకు ప్రత్యేక యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. ఇందుకు కావాల్సిన యంత్రాలను సమకూర్చుకోవాలని సూచించారు. వీలైనంత త్వరగా ఈ పని పూర్తి చేయాలన్నారు. మరమ్మతులకు సంబంధించి డిజైన్లు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. డిసెంబరు వరకు చేయాల్సిన పనులపై పూర్తి షెడ్యూల్ సిద్ధం చేయాలన్నారు. పనుల్లో జాప్యానికి వీలు లేదన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, నిధుల విషయంలో ఇబ్బంది కలగనివ్వమని స్పష్టం చేశారు. మేడిగడ్డ వద్ద బేస్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. పనులు ప్రారంభం అయ్యాక తాను స్వయంగా వచ్చి పరిశీలిస్తానని సీఎం తెలిపారు. సమావేశంలో సీఎస్ రామకృష్ణారావు, నీటి పారుదల శాఖ కార్యదర్శి శ్రీధర్ సహా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఇప్పటికీ ప్రారంభం కాలేదు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతో కీలకంగా మారిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరమ్మతు పనులు జాప్యం అవుతున్న సమయంలో తాజాగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో ప్రాజెక్టుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ కాళేశ్వరంలో ముఖ్యమైన పరీక్షలను ఈ సంవత్సరం వర్షాకాలం సీజన్లోగా చేయాలని ఎన్డీఎస్ఏ సూచించినప్పటికీ, ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఇప్పటికి బ్యారేజీలకు ముఖ్యమైనటువంటి జియో టెక్నికల్, జియో ఫిజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ను అంచనా వేసేందుకు దానికి సంబంధించిన పనులు ఇప్పటికీ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు.
పరీక్షలు పూర్తయితే గానీ నిర్ణయం తెలియదు : మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో యూపీవీ-రీబండ్ హ్యామర్ పరీక్షలు ఐదు బ్లాక్లలో మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. ఇంకా మూడు బ్లాక్లకు జరగాల్సి ఉంది. ఇవన్నీ బ్లాక్లకు పూర్తయితేనే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేందుకు వీలవుతుందని సంబంధిత ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. అన్నారం బ్యారేజీలో 22 వెంట్స్కు పూర్తి కాగా మరో 32కు ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది. మేడిగడ్డలో జియోటెక్నికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కు అవసరమైన బోర్హోల్స్ కోసం మూడు డ్రిల్లింగ్ మిషన్లు వచ్చాయని మరో మూడు త్వరలోనే వస్తాయని గత వారం ఇరిగేషన్ డిపార్డ్మెంట్ ఎన్డీఎస్ఏ ఛైర్మన్కు ఇచ్చిన రిపోర్టులో తెలిపింది. మేడిగడ్డ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ తెలుసుకునేందుకు 30 బోర్హోల్స్ వేయాల్సి అవసరం ఉంది.
