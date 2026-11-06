మేడిగడ్డను పునరుద్ధరించకుండా నీటిని ఎత్తిపోయలేం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth on Medigadda Barrage : పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తికాకుండా మేడిగడ్డ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయడం సాధ్యం కాదని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. డిసెంబర్లో పనులు ప్రారంభించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
Published : November 6, 2026 at 7:25 AM IST
మేడిగడ్డను పునరుద్ధరించకుండా నీటిని ఎత్తిపోయలేమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. మేడిగడ్డ నుంచి నేరుగా పంపించే అవకాశం లేదన్న విషయం తెలిసినా, ప్రజా ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విపక్షం చేస్తున్న ఆరోపణలను సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు సీఎం సూచించారు. నిపుణుల సూచనల మేరకే బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు చేస్తున్నట్లు తెలిపిన సీఎం, డిసెంబర్లో పనులు ప్రారంభించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
పునరుద్దరణ పనులు పూర్తయ్యాకే
పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తికాకుండా మేడిగడ్డ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయడం సాధ్యం కాదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. బ్యారేజీలు లేకుండానే పంపింగ్ చేసే అవకాశముంటే అసలు వాటిని నిర్మించడం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. ఆ విషయంలో బీఆర్ఎస్ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు సూచించారు. పరీక్షలు ముగిసి డిజైన్ల ఖరారు, అంచనాల తయారీ కొలిక్కి వచ్చినందున వీలైనంత త్వరగా బ్యారేజీ పునరుద్ధరణ పనులు ప్రారంభించి వచ్చే వానాకాలం నాటికి వినియోగంలోకి తేవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, అధికారులకు సూచించారు.
కన్నెపల్లి వద్ద పంపింగ్ చేసి అన్నారానికి ఎత్తిపోసినా, ఎన్డీఎస్ఏ సూచనల మేరకు బ్యారేజీ గేట్లు తెరిచే ఉంచాల్సి ఉందని, తద్వారా ఎత్తిపోసిన నీళ్లు తిరిగి మేడిగడ్డకే వస్తాయని సీఎం తెలిపారు. ఆ విషయం తెలిసినా బీఆర్ఎస్ నేతలు పనిగట్టుకొని సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముందు సచివాలయంలో మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ భేటీ అయ్యారు. తొలుత గ్లోబల్ సమ్మిట్పై చర్చించిన తర్వాత, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అధికారులు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.
ఎన్డీఎస్ఏ సిఫార్సుల మేరకే పనులు
మేడిగడ్డ బ్యారేజీ దుస్థితిపై మంత్రులకు ఎలాంటి సమాచారం అవసరమైనా అధికారులు ఇస్తారని, అందరూ అవసరానికి తగ్గట్లుగా స్పందించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ఎన్డీఎస్ఏ, టెక్నికల్ ఓవర్ సైట్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకే ముందుకెళ్లాలని, ఎక్కడా దారి తప్పవద్దని, పునరుద్ధరణ జరిగే సమయంలోనూ వారిని భాగస్వాములను చేయాలని సూచించారు. వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి చేయాలని ఓ మంత్రి కోరగా, బ్యారేజీల నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసే అవకాశం లేకపోవడానికి కారణాలను విశ్లేషిస్తూ అధికారులు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. పునరుద్ధరణకు చెందిన పరీక్షలు, డిజైన్ల ఖరారు, అంచనాలపై వివరించారు.
డిసెంబర్లోగా మేడిగడ్డ పనులు
తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించి ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ఉంటే కరవు పరిస్థితుల్లోనూ ఇబ్బంది ఉండేది కాదని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణకు అత్యంత ప్రాధాన్యమివ్వాలన్న ఆయన, ఆ పనులను డిసెంబర్లోగా ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పునరుద్ధరణ పనుల తుది అనుమతులు నెలాఖరులోగా పొందేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. బ్యారేజీల నీటి వినియోగ సామర్థ్యం పునరుద్ధరించే పనులతో పాటు రక్షణ పనులను రెండు దశలుగా విభజించుకోవాలని చెప్పారు.
భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ వ్యయం పన్నులతో సహా రూ.4,193 కోట్లు అవుతుందని, పన్నులు లేకుండా రూ.3,200 కోట్లుగా ఉందని అధికారులు వివరించారు. సంబంధిత మరమ్మతుల వ్యయాన్ని నిర్మాణ సంస్థలే భరించేలా అదనపు పనుల వ్యయాన్ని ప్రభుత్వం భరించేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాళేశ్వరం విషయంలో బీఆర్ఎస్ సర్కారు చేసిన తప్పులు పునరావృతం కాకుండా ప్రాజెక్టును కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రజా ప్రభుత్వంపై ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు.
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