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పేద‌ల ఓట్లు పోతే వాళ్ల ఆధార్ కార్డు, రేష‌న్ కార్డు పోతుంది : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

ఎస్​ఐఆర్​పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ నాయకులకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశం - మహేశ్​ కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన జూమ్​ సమావేశంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి - ఎస్ఐఆర్​పై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవ‌హ‌స్తే క్షమించేది లేదని స్పష్టం

CM Revanth Zoom Meeting With Party Leaders
CM Revanth Zoom Meeting With Party Leaders (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 12:36 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 1:14 PM IST

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CM Revanth Zoom Meeting With Party Leaders : ఎస్​ఐఆర్ (ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమం)​​ ప్రక్రియ చాలా సీరియస్​ అంశమని, అందరూ మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ విషయంలో సరిగా వ్యవహరించకపోతే పేదలకు అన్యాయం జరుగుతుందని, వారి ఓట్లు పోతే ఆధార్, రేషన్​ కార్డు పోతుందన్నారు. తెలంగాణలో రేపటి నుంచి ఎస్​ఐఆర్​ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సందర్బంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్ గౌడ్​ అధ్యక్షతన జరిగిన జూమ్​ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ఎస్​ఐఆర్​పై పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, నియోజకవర్గ ఇన్​ఛార్జ్​లకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే క్షమించే ప్రసక్తే లేదు : ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎస్​ఆర్​ఐపై అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. కొంతమంది నాయకులు ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, వారి వల్ల పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఎస్​ఐఆర్​ అవగాహన సదస్సుల రిపోర్ట్ తన దగ్గర ఉందన్న సీఎం, పార్టీ తరఫున ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ అంశంపై మరిన్ని అవగాహన సదస్సులు జరగాలన్నారు. ఎస్​ఐఆర్​పై మంత్రులు మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. ఈ విషయంలో పార్టీ ఆదేశాలను పట్టించుకోని వారి స్థానంలో మరొక ఇన్​ఛార్జిని నియమిస్తామని హెచ్చరించారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించేవారిని క్షమించే ప్రసక్తే లేదని రేవంత్ రెడ్డి తేల్చి చెప్పారు. పనిచేయని వారికి 10 రోజులు సమయం ఇచ్చి చూస్తామని, లేకుంటే వారి స్థానంలో మరొకరిని నియమిస్తామని అన్నారు. ఎస్​ఐఆర్​పై పార్టీ సర్పంచ్​లతో గ్రామాల్లో విస్తృత ప్రచారం చేయాలన్నారు.

ఓట్లను బీజేపీ తొలగొంచే కుట్ర చేస్తుంది : టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి సర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందని, ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్​ఛార్జ్​లు​ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. నియోజకవర్గాల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని సూచించారు. ఓటర్ల హక్కులను కాపాడటంలో పార్టీ శ్రేణులు కీలక పాత్ర పోషించాలని సూచించారు. బీజేపీ ఎలాంటి రాజకీయాలు చేస్తోందో చూస్తున్నామని, అప్రమత్తంగా లేకపోవడంతో టీఎంసీ అధికారాన్నే కోల్పోయిందన్నారు. కాంగ్రెస్​కు అనుకూలంగా ఉన్న ఓట్లను తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేస్తోందని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఆరోపించారు. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ రాజకీయ వ్యూహాలను గమనించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. లౌకికవాద ఓట్లను తొలగించేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేసే ప్రమాదం ఉందన్నారు. అర్హత గల ప్రతి ఓటును కాపాడాలని సూచించారు. ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియలో బీఎల్​ఏలు కీలకంగా పనిచేయాలన్నారు. ఈ జూమ్​ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరాల ఇన్​ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సచిన్ సావంత్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, నియోజకవర్గాల ఇన్​ఛార్జులు పాల్గొన్నారు.

Last Updated : June 24, 2026 at 1:14 PM IST

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CM HOLDS ZOOM MEETING ON SIR

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