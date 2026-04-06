'ఇదీ మా రాష్ట్ర అభివృద్ధి' - పినరయి విమర్శలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సుదీర్ఘ లేఖ
కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ ఘాటుగా స్పందించిన సీఎం రేవంత్ - తెలంగాణ, కేరళలకు ఉన్న బేరీజు లెక్కవేస్తూ సుదీర్ఘ వివరణ ఇస్తూ లేఖరాసిన రేవంత్ రెడ్డి -
Published : April 6, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 11:07 PM IST
CM Revanth Counter on Kerala CM : కేరళం ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఘాటుగా స్పందించారు. పాత డేటాతో తెలంగాణ ప్రగతిని తక్కువ చేసి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ద్వజమెత్తారు. 2023 డిసెంబర్ తర్వాత రాష్ట్రంలో జరిగిన మార్పులను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. కేవలం 28 నెలల్లో తెలంగాణ సాధించిన అభివృద్ధిని, దశాబ్దాల పాలనతో పోల్చడం సమంజసం కాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కేరళంలో పేదరిక నిర్మూలనపై ఇచ్చిన హామీలు ఎక్కడున్నాయో చెప్పాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ను ప్రశ్నించారు. ఆరోగ్యం, విద్య రంగాల్లో కేరళం సాధించిన విజయాలను అంగీకరిస్తూనే, తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ది చెందుతున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
Telangana CM Revanth Reddy writes to Keralam CM Pinarayi Vijayan.— ANI (@ANI) April 6, 2026
" i read your seven tweets with great interest and respect. however, they contain several misstatements, selective citations and glaring omissions and i owe it to the people of both our states to set the record… pic.twitter.com/SgUrlP9ijS
ఆరు పేజీల రిప్లై ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ : కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ చేసిన విమర్శలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరు పేజీల సుదీర్ఘ లేఖ ద్వారా సమాధానం ఇచ్చారు. ఒక వైపు ఆ రాష్ట్ర సీఎం పినరయి విజయన్ను గౌరవిస్తూనే పాత గణాంకాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తక్కువ చేసి చూపడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 2023-24 నీటి ఆయోగ్ గణాంకాలను చూపిస్తూ విమర్శలు చేయడం వాస్తవ విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కేవలం 28 నెలల్లోనే తెలంగాణ వేగంగా మార్పు దిశగా పయనిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆర్థికంగా తెలంగాణ దూసుకెళ్తోందంటూ పూర్తి గణాంకాలతో గట్టి సమాధానం ఇచ్చారు.
2024-25లో రాష్ట్ర జీఎస్డీపీ 10.1 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసి దేశ సగటును మించిందని వెల్లడించారు. రూ.16.12 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక పరిమాణంతో పాటు, తలసరి ఆదాయం రూ.3.79 లక్షలకు చేరి దేశంలో అగ్రస్థానాల్లో నిలిచిందని వివరించారు. దేశంలో చిన్న రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పటికీ జాతీయ జీడీపీలో దాదాపు 5 శాతం వాటా సాధించడం తెలంగాణ సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని స్పష్టం చేశారు. రైతుల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు గేమ్ ఛేంజర్గా మారాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రూ.2 లక్షల వరకు రుణమాఫీతో లక్షలాది మంది రైతులు ఉపశమనం పొందగా, రైతు భరోసా ద్వారా ఎకరాకు రూ.12,000 చొప్పున సాయం అందిస్తూ వ్యవసాయాన్ని లాభదాయక రంగంగా మార్చుతున్నామని వివరించారు. 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్, రైతు బీమా, బోనస్లతో రైతు కుటుంబాలకు పూర్తి భరోసా కల్పించామని చెప్పారు.
మహిళా సాధికారతోతో : మహిళా సాధికారతలో తెలంగాణ కొత్త మోడల్ను సృష్టిస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణం కోట్లాది మంది మహిళలకు స్వేచ్ఛనిచ్చిందని, రూ.500లకే గ్యాస్ సిలిండర్, ఉచిత విద్యుత్ పథకాలు కుటుంబాలపై భారం తగ్గించాయని వివరించారు. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలను వ్యాపార రంగంలోకి తీసుకువస్తూ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగాల విషయంలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు సీఎం తెలిపారు. 67 వేలకుపైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం, స్కిల్ యూనివర్సిటీలు, ఐటీఐ అప్గ్రేడ్లతో యువతకు అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని వివరించారు.
హైదరాబాద్ను గ్లోబల్ కంపెనీల హబ్గా మార్చుతూ లక్షలాది ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తున్నామని తెలిపారు. సంక్షేమం విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేయలేదన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ద్వారా పేదలకు ఇంటి కలను నెరవేర్చడం, సామాజిక పెన్షన్లు సమయానికి చెల్లించడం, సన్న బియ్యం పంపిణీతో పేదల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితిని ₹10 లక్షలు : ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితిని రూ.10 లక్షలకు పెంచి ఆరోగ్య భద్రతను బలోపేతం చేశామని పేర్కొన్నారు. సామాజిక న్యాయం విషయంలో తెలంగాణ తీసుకున్న నిర్ణయాలు దేశానికి ఆదర్శంగా మారుతున్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కుల సర్వే నిర్వహించడం, ఓబీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడం, ఎస్సీ వర్గీకరణలో ముందడుగు వేయడం లాంటి నిర్ణయాలు చరిత్రాత్మకమైనవిగా పేర్కొన్నారు.
ఇక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో తెలంగాణ వేగంగా దూసుకుపోతోందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. మెట్రో విస్తరణ, రీజినల్ రింగ్ రోడ్, కొత్త ఎయిర్పోర్టులు, ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడుల గమ్యస్థానంగా మారుస్తున్నాయని చెప్పారు. మూసీ నది పునరుద్ధరణతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని తెలిపారు.