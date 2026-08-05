కేంద్రమంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ సీఎం రేవంత్రెడ్డి భేటీ - పర్యావరణ అనుమతుల కోసం వినతి
దిల్లీ పర్యటనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖల మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ని కలిసిన సీఎం - ఉదయం 11.30 గంటలకు జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో మీటింగ్
Published : August 5, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 11:06 AM IST
CM Revanth Reddy Delhi visit on Irrigation Project Issues : తెలంగాణలోని పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, రహదారులకు శాఖాపరమైన అనుమతులపై పర్యావరణ అనుమతులు, ఇతర అంశాలపై చర్చించేందుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులను కలుస్తున్నారు. గౌరవెల్లి, సీతారామ ఎత్తిపోతలు, డిండి, పాలమూరు-రంగారెడ్డి తదితర ప్రాజెక్టులకు పర్యావరణ అనుమతులపై ముందుగా కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణశాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ను కలిసి చర్చించారు. త్వరగా అనుమతులు ఇవ్వాలని సీఎం కోరారు. ఈ చర్చల్లో నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, పలువురు ఎంపీలు, సెక్రటరీ శ్రీధర్ సహా ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఏఐసీసీ అగ్రనేతల వద్దకు : అనంతరం కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సీఎం రేవంత్ భేటీ కానున్నారు. ఆ తర్వాత సీఎం రేవంత్ ఏఐసీసీ అగ్రనేతలను కలిసే అవకాశాలున్నట్లు తెలిసింది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, ఇతర అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.