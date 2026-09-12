ETV Bharat / state

ఆలోచించేలోపే పదవులన్నీ వచ్చాయి - కమీషన్ల అవసరం నాకేంటి? : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

అసెంబ్లీ వేదికగా బీఆర్​ఎస్ నేతలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. అధికారం పోయినా అహంకారం మాత్రం ఇంకా పోలేదని విమర్శించారు. ఫాంహౌస్ కుట్రలు తెలంగాణలో చెల్లవని, వాటిని యవత తిప్పి కొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.

Telangana Assembly
అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న సీఎం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Fire's on BRS : తన రాజకీయ జీవితంలో అన్ని అవకాశాలు వచ్చాయని, వాటిని పేదలకు సేవ చేసేందుకు ఉపయోగిస్తానని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. కాంట్రాక్టుల్లో కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడాల్సిన అవసరం తనకు లేదని, డబ్బులే సంపాదించాలని అనుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోనే కొనసాగేవాడినని తెలిపారు. కడుపులో కుళ్లు, పేదలపై ద్వేషంతో కేసీఆర్ కుటుంబం కుట్ర చేస్తోందని విరుచుకుపడిన ముఖ్యమంత్రి, ఫాంహౌస్ కుట్రలు తెలంగాణలో చెల్లవని పునరుద్ఘాటించారు. కులం, అంటరానితనం, దళితులు తిరిగిన రోడ్డును పసుపు నీళ్లతో కడగటం ఎప్పుడూ చూడలేదన్న ఆయన, ఈ క్షుద్ర నమ్మకాలేంటని ధ్వజమెత్తారు.

ఇంకా అహంకారం పోలేదు

అసెంబ్లీ వేదికగా బీఆర్​ఎస్ నేతలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. కడుపులో కుళ్లు, పేద పిల్లలపై ద్వేషంతో ఆ కుటుంబం కుట్ర చేస్తోందని సీఎం ధ్వజమెత్తారు. బీఆర్​ఎస్ నేతలకు అధికారం పోయినా ఇంకా అహంకారం పోలేదని ఆరోపించారు. బీఆర్​ఎస్ నేతల పిల్లలు విదేశాల్లో చదువుకుంటారు కానీ, పేద విద్యార్థులకు మంచి చేస్తామంటే మాత్రం అడ్డుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. ఇదెక్కడి న్యాయమని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర ప్రజల బాధలను తన బాధగా భావించి సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నామన్న రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్​, కేటీఆర్ మాత్రం వాళ్ల బాధనే తెలంగాణ ప్రజల బాధ అనుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఫాంహౌస్ కుట్రలు తెలంగాణలో చెల్లవని, వాటిని యవత తిప్పి కొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. యువతను సమిధులుగా మార్చి మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని బీఆర్​ఎస్ నేతలు కలలు కంటున్నారని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించారు.

బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో వారి ఆలోచన అలాగే

గాంధీ స్ఫూర్తితో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ విద్యాసంస్థల నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే, కాంట్రాక్టుల్లో కమీషన్లు తీసుకున్నామని బీఆర్​ఎస్ నేతలు అర్థం లేని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని రేవంత్‌ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఎవరి బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో వారి ఆలోచన అలాగే ఉంటుందని చురకలు అంటించారు. తనకు దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడన్న ముఖ్యమంత్రి, ఆలోచించేలోపే పదవులు అన్నీ వచ్చాయన్నారు. 17 ఏళ్లలో జడ్పీటీసీ నుంచి సీఎం దాకా వచ్చానన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని ప్రజల కోసం ఉపయోగిస్తానని తెలిపారు. తనకు డబ్బులే కావాలనుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారంలోనే కొనసాగేవాడినని వ్యాఖ్యానించారు.

వాళ్లకు ప్రజల సమస్యలు ఎలా తెలుస్తాయి?

ఈ క్రమంలోనే తనను ఉద్దేశించి కేటీఆర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. గుంటూరు, పుణె, అమెరికా వెళ్లి వచ్చి కుర్చీపై కూర్చున్న వాళ్లకు ప్రజల సమస్యలు ఎలా తెలుస్తాయని విమర్శించారు. ఆయన్ని చూసి అసహ్యించుకునే వాళ్లు తప్ప అసూయపడే వాళ్లెవరూ లేరని అన్నారు. అధికారం పోయినా అహంకారం మాత్రం ఇంకా పోలేదని ప్రజలు అనుకుంటున్నారని సీఎం విరుచుకుపడ్డారు. తాను పేదవాడిని కాకపోయినా పేదలు, దళితులు, ఆదివాసులతో కలిసి పెరిగినట్లు సీఎం తెలిపారు. కులం, అంటరానితనం, పసుపు నీళ్లతో కడగటం ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. క్షుద్ర పూజలంటే ఏమో అనుకున్నా కానీ, ఈ క్షుద్ర నమ్మకాలేంటని వ్యాఖ్యానించారు.

బడ్జెట్‌లో విద్యకు 15 శాతం కేటాయించాలనేదే నా లక్ష్యం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రైతుల మోటార్లకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీటర్లు పెట్టబోము : భట్టి విక్రమార్క

TAGGED:

TELANGANA ASSEMBLY
CM REVANTH REDDY
REVANTH REDDY SLAMS KTR
KCR KTR REVANTH REDDY
REVANTH REDDY SLAMS KTR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.