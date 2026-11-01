ఓట్లు తొలగించి మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి బీజేపీ కుట్ర చేస్తోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy on BJP : ఇప్పటి వరకు 13.5 కోట్ల ఓట్లను తొలగించారని, రాబోయే రోజుల్లో 20 కోట్ల వరకు ఓట్లు తొలగించే కుట్ర చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిల్లీలో ఆరోపించారు.
Published : November 1, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 1:40 PM IST
ఓట్లు తొలగించి, మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని బీజేపీ భావిస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఏఐసీసీ తలపెట్టిన చలో దిల్లీ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన రేవంత్రెడ్డి, అక్కడ తెలంగాణ భవన్లో కాంగ్రెస్ శ్రేణులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. దళితులు, గిరిజనులు, మహిళలు, యువతకు అంబేడ్కర్ ఓటు హక్కు కల్పించారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాల పేరిట విభజించు, పాలించు విధానాన్ని మోదీ అమలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. మూడోసారి 400 సీట్లు వస్తే రాజ్యాంగం రద్దు, రిజర్వేషన్లు తొలగించాలని కుట్ర చేశారని ఆరోపించారు. మహిళలు, ఆదివాసీలు, గిరిజనులకు ఓటు హక్కు తొలగించాలని కుట్ర చేశారని విమర్శించారు.
మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి బీజేపీ కుట్ర
ఇప్పటి వరకు 13.5 కోట్ల ఓట్లను తొలగించారని, రాబోయే రోజుల్లో 20 కోట్ల వరకు ఓట్లు తొలగించే కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దేశంలో 15-20 శాతం ఓట్లు తొలగించి మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి బీజేపీ కుట్ర చేస్తుందని మండిపడ్డారు. దీనికి ప్రయోగాత్మకంగా మహారాష్ట్ర, బిహార్, బెంగాల్లో ఓట్లు తొలగించి ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారని విమర్శించారు.
"గతంలో శ్రీమంతులు, ఉన్నతవర్గాలకు ఓటు హక్కు ఉండాలని వాదించారు. అంబేడ్కర్ దళితులు, గిరిజనులు, మహిళలు, యువతకు ఓటు హక్కు కల్పించారు. ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకుని ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టే చర్యలు చేపట్టారు. జనాభా పెరిగిన మేరకు ఓటు హక్కు కల్పిస్తూ వచ్చారు. మూడోసారి 400 సీట్లు వస్తే రాజ్యాంగం రద్దు, రిజర్వేషన్లు తొలగించాలని కుట్ర చేశారు. ఓటు అనే ఆయుధాన్ని మోదీ తొలగిస్తారని బీజేపీని ప్రజలు ఓడించారు. ఆనాటి నుంచి దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలపై మోదీ కక్ష పెంచుకున్నారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ను సీఈసీగా చేసి పునాది లాంటి ఓటును తొలగించే యత్నం. ఇప్పటివరకు 13.5 కోట్ల ఓట్లను తొలగించారు" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
రైళ్లను ఆపినా వచ్చాం
దిల్లీలో ప్రధాని మోదీ కుర్చీ కాపాడేందుకు పేదల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాంలీలా మైదానంలో నిరసన తెలిపేందుకు దేశ నలుమూలల నుంచి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ గళం వినిపించేందుకు దిల్లీ రావడానికి రైళ్లు ఇవ్వకుండా కుట్ర చేశారని విమర్శించారు. రైళ్లను ఆపినా తెలంగాణ నుంచి దిల్లీకి వచ్చి కదంతొక్కిన వేలాది మందిని ఆపారా? ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ గళం, బలం ముందు మోదీ, అమిత్షా, జ్ఞానేశ్ తలవంచక తప్పలేదని వెల్లడించారు.
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