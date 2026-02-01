విదేశీ పర్యటన ముగించుకున్న రేవంత్ రెడ్డి - ఈ రాత్రికి హైదరాబాద్కు ముఖ్యమంత్రి
తెలంగాణ రైజింగ్- 2047 విజన్ లక్ష్యాలను ప్రపంచానికి వివరించడానికి రేవంత్రెడ్డి బృందం పర్యటన - హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికెట్ కోర్సు చేసిన మొదటి సీఎంగా ఘనత
Published : February 1, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 9:53 AM IST
CM Revanth Reddy Return To Hyderabad : విదేశీ పర్యటన ముగించుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, నేడు హైదరాబాద్కు రానున్నారు. దావోస్లో ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం సదస్సులో పాల్గొని అమెరికాలో లీడర్షిప్ కోర్సు పూర్తి చేసిన సీఎం, ఈ రాత్రికి నగరానికి చేరుకోనున్నారు. రేపు మంత్రులు, పీసీసీ ముఖ్యనేతలతో సమావేశమై తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, పరిణామాలపై చర్చించనున్నారు. ఈ నెల 4 నుంచి సీఎం మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు.
పెట్టుబడులు ఆకర్షించే లక్ష్యంతో : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటన ముగిసింది. అమెరికా నుంచి ఇవాళ రాత్రి హైదరాబాద్ రానున్నారు. గత నెల 19న ఉదయం మేడారంలో అమ్మవార్ల గద్దెలను పునః ప్రారంభించిన సీఎం, అక్కడి నుంచి నేరుగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లి దావోస్ బయలుదేరారు. గత నెల 23 వరకు దావోస్లో ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం సదస్సులో పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్- 2047 విజన్ లక్ష్యాలను ప్రపంచానికి వివరించడంతో పాటు పెట్టుబడులు ఆకర్షించే లక్ష్యంతో దావోస్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బృందం పర్యటన జరిగింది.
లీడర్షిప్పై సర్టిఫికెట్ కోర్సు : ఏఐ, డేటా సెంటర్లు, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెరికా వెళ్లారు. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలోని కెనడీ స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నరమెంట్లో లీడర్షిప్పై సర్టిఫికెట్ కోర్సు చేశారు. గత నెల 25 నుంచి ఐదు ఖండాల్లోని 20 దేశాలకు చెందిన 62 మందితో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు తరగతులకు హాజరయ్యారు. కోర్సు పూర్తి చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ సర్టిఫికెట్ అందజేసింది. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికెట్ కోర్సు చేసిన మొదటి సీఎంగా ఘనత దక్కించుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తరగతులకు హాజరు కావడంతో పాటు అసైన్మెంట్లు, హోమ్వర్క్లు, గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేశారు.
అమరవీరుల స్మారక ట్రస్టు కార్యక్రమానికి సీఎం : ఇవాళ రాత్రి హైదరాబాద్ రానున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి రేపు మంత్రులు, పీసీసీ ముఖ్యనేతలతో సమావేశమై తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, పరిణామాలపై చర్చించనున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్, ముఖ్య నేతల విచారణ, బొగ్గు గనుల వివాదం తదితర అంశాలపై సమాలోచనలు జరిపే అవకాశం ఉంది. రేపు మధ్యాహ్నం బంజారాహిల్స్లోని రావినారాయణరెడ్డి ఆడిటోరియంలో తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారక ట్రస్టు కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరై రావి నారాయణరెడ్డి పురస్కారాన్ని జస్టిస్ సుదర్శన్రెడ్డికి ప్రదానం చేయనున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారానికి ముఖ్యమంత్రి షెడ్యూల్ ఖరారైంది. ఈ నెల 4న నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ముఖ్యమంత్రి మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభం కానుంది. 5న కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి, 7న వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి, 8న భూపాలపల్లి, 9న మెదక్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి బహిరంగ సభల్లో పాల్గొంటారు.
అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణ ఏఐ విజన్ : హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ నిర్వహించనున్న తొలి ఏఐ పాలసీ సింపోజియానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఆహ్వానం అందింది. మార్చిలో జరగనున్న ఈ సదస్సుకు హైదరాబాద్ నుంచి వర్చువల్గా సీఎం పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. ఏఐ సదస్సును హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ డీన్ జెరెమీ వీన్స్టీన్తో కలిసి సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభిస్తారు. గ్లోబల్ లీడర్లు, టెక్ నిపుణులతో కలిసి ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై జరిగే ప్యానెల్ డిస్కషన్లో కూడా సీఎం పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. హార్వర్డ్ క్యాంపస్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డిని నిర్వాహకులు కలిసి ఆహ్వాన పత్రిక అందచేశారు. ఈ సదస్సుకు భారత్ నుంచి హాజరుకానున్న ఏకైక రాజకీయ నాయకుడు రేవంత్రెడ్డేనని సీఎంవో వర్గాలు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణ ఏఐ విజన్ను చాటిచెప్పడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
