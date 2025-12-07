ETV Bharat / state

నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క రేపటి 'గ్లోబల్ సమ్మిట్' తర్వాత మరో లెక్క : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రజాపాలన రెండేళ్ల విజయోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - అహర్నిశలూ శ్రమించి రాష్ట్రాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలిపేందుకు శ్రమించానన్న సీఎం

CM Revanth Reddy Wishes To People
CM Revanth Reddy Wishes To People (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Wishes To People : రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రజాపాలన రెండేళ్ల విజయోత్సవ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రెండేళ్ల క్రితం నిండు మనస్సుతో కాంగ్రెస్‌ను ఆశీర్వదించారన్న సీఎం అహర్నిశలూ శ్రమించి రాష్ట్రాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలిపేందుకు శ్రమించానని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్టు చేశారు.​ గతపాలనలో కొనఊపిరితో ఉన్న యువతకు ఉద్యోగాలతో కొత్త ఊపిరి పోశామన్నారు. స్కిల్ యూనివర్సిటీ, స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీకి శ్రీకారం చుట్టామని పునరుద్ఘాటించారు. రుణమాఫీతో రైతుకు అండగా నిలిచి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిపామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

ఆ పథకాలన్నీ సంక్షేమ చరిత్రకు సాక్ష్యాలు : స్త్రీలకు ఆర్థికమద్ధతు ఇచ్చి వ్యాపార రంగంలో నిలిపామని పేర్కొన్నారు. కులసర్వేతో బలహీన వర్గాల వందేళ్ల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చినట్లుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారు. 2047 నాటికి తెలంగాణ ఎలా ఉండాలో మార్గదర్శకపత్రం సిద్ధం చేశామన్నారు. భారత గ్రోత్ ఇంజిన్‌గా తెలంగాణను మార్చేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లుగా వివరించారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ రేపటి తెలంగాణ ప్రగతికి వేగుచుక్క అని రేవంత్ రెడ్డి అభివర్ణించారు. సన్నబియ్యం, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, ఆడబిడ్డలకు ఉచిత బస్సు పథకం, రూ.500 కే గ్యాస్, సన్న ధాన్యానికి రూ.500 బోనస్, కోటి మంది ఆడబిడ్డలను కోటీశ్వరులను చేసే గొప్ప పథకాలన్నీ ఈ రెండేళ్ల సంక్షేమ చరిత్రకు సాక్ష్యాలని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

"జాతి కోసం, ప్రజాహితం కోసం, గొప్ప కలలు కనాలంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి. గొప్ప కార్యాలను చేసేందుకు, మహా సంకల్పం కావాలి. సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చి తమ ఓటుతో గెలుపు సంకల్పాన్ని ఇచ్చి నిండు మనస్సుతో ఆశీర్వదించినటువంటి తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ రెండేళ్ల ప్రస్థానంలో అహర్నిశలూ అవనిపై తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలిపేందుకు తపనతో శ్రమించాను. గత పాలన శిథిలాల కింద కొనఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్న నవతరానికి కొలువుల జాతరతో కొత్త ఊపిరిని పోశాం. రుణభారంతో వెన్ను విరిగిన రైతన్నకు దన్నుగా నిలిచి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిపాం." - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్ ​

ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క రేపటి తర్వాత మరోలెక్క : స్వతంత్ర భారత ప్రయాణం వందేళ్ల మైలురాయికి చేరే సందర్భం 2047 నాటికి మన తెలంగాణ ఎట్లుండాలి? ఎక్కడ ఉండాలనే విషయాలపై లోతైన మథనంతో మార్గదర్శక పత్రం సిద్ధం చేశామని రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారు. గత పాలకులు కలలో కూడా ఊహించని విజన్​కు తాము ప్రాణం పోశామన్నారు. ప్రపంచ వేదిక పై తెలంగాణ రైజింగ్ రీ సౌండ్ చేసేలా ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసినట్లుగా ఆయన ఎక్స్​లో తెలిపారు. భారత దేశ గ్రోత్ ఇంజిన్ గా తెలంగాణను మార్చడానికి సర్వం సిద్ధం చేశామన్నారు.

భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ రేపటి తెలంగాణ ప్రగతికి వేగుచుక్క అని రేవంత్ రెడ్డి అభివర్ణించారు. నిన్నటి వరకు ఒక లెక్క రేపటి “తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్” తర్వాత మరో లెక్క అని వ్యాఖ్యానించారు. నిన్న, నేడు, రేపు మీ ఆశీర్వాదమే నా ఆయుధని ప్రజలనుద్దేశించి అన్నారు. ప్రజల ప్రేమాభిమానాలే తనకు సర్వం మీ సహకారమే నాకు సమస్తమని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ నాకు తోడుగా ఉన్నంత వరకు ఈ గొంతులో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ రైజింగ్​కు తిరుగు లేదన్న ఆయన అందరికి ప్రజా పాలన రెండేళ్ల విజయోత్సవ శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు.

తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఎవరినైనా కలుస్తా, ఎవరితోనైనా మాట్లాడతా: సీఎం

ఎర్రబస్సు రావడమే కష్టమన్నారు - ఇప్పుడు ఏకంగా ఎయిర్​ బస్ తీసుకొస్తున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

CM REVANTH REDDY ON TG DEVELOPMENT
GLOBAL SUMMIT 2025
గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025
TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT 2025
REVANTH REDDY ON GLOBAL SUMMIT 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.