'కేసీఆర్ చేసిన స్కాంలు తప్ప పథకాలన్నీ కొనసాగించాం' - ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
CM Revanth Comments On KCR : గత సీఎంల కంటే తాను మెరుగ్గా పనిచేస్తున్నానని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. కేసీఆర్ చేసిన స్కాంలు మినహా పథకాలన్నీ కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు.
Published : October 31, 2026 at 7:53 AM IST
ఉమ్మడి రాష్ట్ర సీఎంలు ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు, వైఎస్సార్, తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కంటే తాను మెరుగ్గా పనిచేస్తున్నానని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. వారి పథకాలను కొనసాగిస్తూనే అదనంగా కొత్తవి అమలుచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కాళేశ్వరం పునరుద్ధరణపై ఎన్డీఎస్ఏ మార్గదర్శనం ప్రకారమే ముందుకెళ్తానని, తెలంగాణకు కృష్ణాలో 500, గోదావరిలో వెయ్యి టీఎంసీలపై ఎన్వోసీ ఇస్తే గోదావరి-కావేరి అనుసంధానానికి అభ్యంతరం లేదన్నారు. పోలవరం-బనకచర్ల ఐడియా చంద్రబాబుకు ఇచ్చిందే కేసీఆర్ అని, రాష్ట్రంలో జరిగిన తప్పులన్నింటికీ ఆయనదే బాధ్యతని ఆరోపించారు. మెట్రో ప్రాజెక్టుకు కేటీఆర్, కిషన్రెడ్డిలు మోకాలడ్డుతున్నారని మరోసారి మండిపడ్డారు.
వారికంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తున్నా
దిల్లీలోని తన నివాసంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సుమారు రెండు గంటలపాటు విలేకరులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. ఇప్పటివరకు సీఎంలుగా పనిచేసిన ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు, వైఎస్, కేసీఆర్లు ఒక ఎత్తైతే తానొక్కడినే మరో ఎత్తు అన్నట్లుగా పనిచేస్తున్నానని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ఎన్టీఆర్ రూ.2కే కిలోబియ్యం ఇస్తే, తమ ప్రభుత్వం సన్నబియ్యం ఇస్తోందని గుర్తుచేశారు. చంద్రబాబు చేసిన అభివృద్ధికంటే ఎక్కవే చేస్తున్నామన్నారు.
రాజశేఖర్రెడ్డి తెచ్చిన ఉచిత కరెంటును కొనసాగిస్తూనే 50 లక్షల ఇళ్లకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ అందిస్తున్నామని తెలిపారు. కేసీఆర్ రైతుభరోసా కింద రూ.10 వేలు ఇస్తే, ప్రజాప్రభుత్వంలో రూ.12 వేలకు పెంచినట్లు రేవంత్రెడ్డి గుర్తుచేశారు. కేసీఆర్ చేసిన స్కాంలు తప్పితే ఇంకే పథకాలూ ఆపలేదని తెలిపారు.
నీళ్ల విషయంలో బీఆర్ఎస్ది అర్థరహిత వాదన
జలవనరుల పరంగా రాష్ట్రానికి ఏదైనా అన్యాయం జరిగి ఉంటే, 1995 నుంచి దాదాపు 30 ఏళ్లపాటు వివిధ హోదాల్లో అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్దే పాపమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. తనకు అధికార అనుభవం లేకపోయినా అపరిపక్వతతో మాత్రం నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదన్నారు. తనకు రాజకీయ భేషజాలు లేవని, ఎన్డీఎస్ఏ చెప్పినట్లుగానే కాళేశ్వరాన్ని పునరుద్ధరిస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. కాళేశ్వరంలో ప్రస్తుతం నీళ్లు నిలిపే పరిస్థితి లేకపోవడంతోనే ప్రాజెక్టును ఉపయోగించడం లేదన్నారు. గోదావరి నీటిని ఆంధ్రాకు వదిలిపెడుతున్నామన్న బీఆర్ఎస్ వాదన పూర్తిగా అర్థరహితమన్నారు.
ఏపీ అలా ఎన్వోసీ ఇస్తే అభ్యంతరం లేదు
మేడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు సీతారామసాగర్ ప్రాజెక్టుకు పోతాయి తప్పితే ఏపీకి వెళ్లవని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ 152 మీటర్ల ఎత్తుకు పునఃపరిశీలించేలా ఒప్పించామన్నారు. దీంతో తొలిదశ చర్చలు విజయవంతమైనట్లుగా భావిస్తున్నట్లు సీఎం పేర్కొన్నారు. కృష్ణాలో 500 టీఎంసీలు, గోదావరిలో వెయ్యి టీఎంసీలు వాడుకోవడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం ఎన్వోసీ ఇస్తే గోదావరి-కావేరి అనుసంధానానికి అభ్యంతరం చెప్పబోనని స్పష్టంచేశారు. గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం కుదిరితే తెలంగాణ నుంచే మొదలుపెట్టాలని, లేదంటే స్వతంత్రంగా ప్రాజెక్టులు కట్టుకొనే స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ కోరారు.
వారే మెట్రో విస్తరణను అడ్డుకున్నారు
హైదరాబాద్ మెట్రోకు సంబంధించి కేటీఆర్పై సీఎం రేవంత్రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మెట్రోకు విస్తరణకు కేంద్రం ఆమోదం తెలపకుండా, ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్సీ) నుంచి రుణం రాకుండా కేటీఆర్, కిషన్రెడ్డిలే అడ్డుకుంటున్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నడూ కలవని అశ్వినీవైష్ణవ్ను కేటీఆర్ ఇప్పుడు కలుస్తూ అడ్డుపుల్ల వేస్తున్నారన్నారు. దానివల్లే బుల్లెట్రైల్ ప్రాజెక్టు ఎలైన్మెంట్ను కేంద్రం ఇటూ అటూ మార్చే పేరుతో జాప్యం చేస్తోందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పడంతోనే తాము ఎల్అండ్టీ ప్రాజెక్టును టేకోవర్ చేశామన్నారు. ఎల్అండ్టీకి చెల్లించేందుకు ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి మరో గంటలో రుణం విడుదల కావాల్సిన సమయంలో కేంద్రంలోని పెద్దల ఆదేశంతో ఆ సంస్థ ఆపేసిందన్నారు. ఈ సమస్యపై కోర్టుకెళ్లే ఉద్దేశం లేదని రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
కేబీఆర్ వన్వేపై తప్పుడు ప్రచారం
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాలన్న ఆలోచన గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వానిదేనని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. తాము వచ్చాక దానిపై అధ్యయనం చేసి, వన్వే ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రూ.2,600 కోట్ల ఖర్చు ఆదా చేసినట్లు తెలిపారు. సినీనటుడు బాలకృష్ణ ఇంటిని కాపాడటానికే వన్వే పెట్టారని తప్పుడు ప్రచారం చేశారన్నారు. బాలకృష్ణ ఇల్లు సగం పోతోందని, ఆయన పరిహారం కోరకుండా టీడీఆర్ బాండ్లు తీసుకొని ఆ స్థలాన్ని ఇచ్చేశారని సీఎం వివరించారు. ప్రభుత్వ భూములు విక్రయించగా వచ్చిన సొమ్మును శాశ్వత ఆస్తులు కల్పించడానికే వాడుతున్నానని తెలిపారు.
ఇప్పట్లో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు కష్టమే
క్షేత్రస్థాయి నుంచి సీఎం స్థాయికి ఎదగడమన్నది కోట్ల మందిలో ఒకరికి వచ్చే అవకాశమని, తనకు డబ్బే ప్రధానం అనుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకొనేవాడినినని రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలకు ఏదో చేయాలన్న సంకల్పంతోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని తెలిపారు. మహేశ్వరంలో తన సోదరుడు మార్కెట్ రేటు ధర ఎకరాకు రూ.కోటిన్నర పెట్టి 5 ఎకరాలు కొంటే తప్పేంటని సీఎం ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిబ్బంది అంతా జనగణనలో నిమగ్నమైనందున జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు నిర్వహించడం ఇప్పట్లో సాధ్యంకాదని సీఎం తేల్చి చెప్పారు.
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