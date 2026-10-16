4 కోట్ల మందికి లేని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కేసీఆర్ ఫామ్హౌజ్కు ఎందుకు? : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy on KCR Farmhouse : కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నుంచి పంచపాండవుల చెరువు, అక్కడి నుంచి కేసీఆర్ ఫామ్హౌజ్కు నేరుగా నీటిని తీసుకుని వాడుకుంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.
Published : October 16, 2026 at 7:37 AM IST
CM Revanth Reddy on KCR Farmhouse : తెలంగాణలో 4 కోట్ల మందికి లేని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, వెసులుబాటు కేసీఆర్కు ఎందుకని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ నుంచి పంచపాండవుల చెరువుకు కాలువ తవ్వి, అక్కడి నుంచి కేసీఆర్ తన ఫామ్హౌస్లోకి సాగునీటిని లిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. కేసీఆర్ ఆ పంపుల కనెక్షన్ తొలగించమని చెప్పేందుకు ముందుకు వస్తారా? అని ప్రశ్నలు సంధించారు. ఫామ్హౌస్కు నీటి తరలింపుపై నిజనిర్ధారణ కమిటీ వేద్దామా? అని బీఆర్ఎస్ నేతలకు సవాల్ విసిరారు. ఈ మేరకు సచివాలయంలో సీఎం మాట్లాడారు.
ఆ రాష్ట్రాల్లో ఎవరున్నారు?
కాంగ్రెస్ వల్లే కరువు వచ్చిందని బీఆర్ఎస్ అనడం పైశాచిక ఆనందానికి నిదర్శనమని రేవంత్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎల్నినో ఉన్న విదేశాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా? అని మండిపడ్డారు. మహారాష్ట్ర, ఏపీ, తమిళనాడులో ఏ ప్రభుత్వాలున్నాయి? యూకేలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా? అని ధ్వజమెత్తిన ఆయన, వంద దేశాల్లో ఎల్నినో సమస్య ఉందని ఐరాస చెబుతోందని పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
ఇది కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అంటూ హరీశ్రావు మహబూబ్నగర్లో చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు. 2015లో కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలు, ఏపీకి 515 టీఎంసీలను కేటాయించాలని ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసిందెవరు? బచావత్ ట్రైబ్యునల్ వద్ద శాశ్వతంగా తెలంగాణకు మరణ శాసనం రాసింది మీరు కాదా? అని ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నించారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణ హక్కులను శాశ్వతంగా ధారాదత్తం చేశారని మండిపడ్డారు. మహబూబ్నగర్ నుంచి కేసీఆర్ను ఎంపీగా గెలిపిస్తే ఆ గడ్డకు నీళ్లు ఇవ్వాలని ఒక్కరోజు అయినా మాట్లాడారా? అని నిలదీశారు. కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి, బీమా, నెట్టెంపాడు, కోయిల్ సాగర్, ఎస్ఎల్బీసీ, సీతారామ, డిండి ప్రాజెక్టులలో ఏ ఒక్కటి కూడా పూర్తి కాలేదన్నారు.
"కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు కేవలం 299 టీఎంసీలు కేటాయిస్తే చాలని సంతకం పెట్టింది ఎవరు? తెలంగాణకు శాశ్వతంగా మరణశాసనం రాసింది ఎవరు? కృష్ణా, గోదావరి జలాలపై చర్చకు సిద్ధమా? పంచపాండవుల చెరువు వద్దకు వెళ్లి అక్కడి నీళ్లు ఎవరి పొలాలకు వెళ్తున్నాయో మీడియా, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు చూసి ప్రజలకు వివరించాలి" - ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
ప్రజలు అమాయకులు కాదు
బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్న కాలంలో కేవలం సాగునీటి ప్రాజెక్టులకే రూ.1.80 లక్షల కోట్ల బిల్లులు ఇచ్చారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రూ.40 వేల కోట్లు బకాయిలు పెట్టారని ఆక్షేపించారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి పంపులు ఆన్చేస్తే బీఆర్ఎస్ నాయకులకు కడుపు మంట వస్తోందన్న ఆయన, కృష్ణా నది నీటిని శాశ్వతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు తాకట్టు పెట్టారని పేర్కొన్నారు.
కృష్ణా నది జలాల విషయంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు అబద్ధాలు చెప్పి బయట తిరుగుతాం అంటున్నారన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కృష్ణా, గోదావరి ప్రాజెక్టులపై ఎన్నిసార్లయినా చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. దీనికి బీఆర్ఎస్ నాయకులు సిద్ధమా? అని ప్రశ్నించారు. గోదావరి నదిపై ఊరు, పేరు మార్చి రూ.లక్ష కోట్లతో కట్టిన ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోయిందన్న ఆయన, మేడిగడ్డను కూలగొట్టి మళ్లీ కట్టాలని నిపుణులు అంటున్నారని చెప్పారు. ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారని, వారు అమాయకులు కాదని సీఎం పేర్కొన్నారు.
తాగు, సాగునీటితో పాటు విద్యుత్ సమస్య ఎదుర్కోబోతున్నాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
విద్యుత్ అంతరాయాలపై సీఎం రేవంత్ ఆగ్రహం - సరఫరా సాఫీగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశం