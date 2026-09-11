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బడ్జెట్‌లో విద్యకు 15 శాతం కేటాయించాలనేదే నా లక్ష్యం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

విద్యారంగంలో ఉత్తమ విధానాలు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 2026-27లో రూ.27,663 కోట్లు కేటాయించామని తెలిపారు. శాసనసభ సమావేశాల్లో భాగంగా విద్యాశాఖపై జరిగిన చర్చలో సీఎం ప్రసంగించారు.

CM Revanth Reddy on Education
శాసనసభలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 10:32 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 11:02 PM IST

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CM Revanth Reddy on Education Dept : బడ్జెట్‌లో విద్యకు 15 శాతం నిధులు కేటాయించాలనేదే తన లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. అందరూ జెన్​జీ గురించి అలోచిస్తుంటే తాను జెన్​ ఆల్ఫా, జెన్​ బీటా గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నానన్నారు. దేశం భవిష్యత్ తరగతి గదుల్లో ఉందని సంపూర్ణంగా విశ్వసించానని తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే ఉత్తమ విద్యా విధానాలను రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. శాసనసభ సమావేశాల్లో భాగంగా విద్యాశాఖపై జరిగిన చర్చలో సీఎం సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు.

ఏడాదిలో విద్యకు రూ.27,663 కోట్లు కేటాయించాం

2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యకు రూ.18,955 కోట్లు కేటాయిస్తే 2025-26లో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రూ.23,729 కోట్లు, 2026-27లో రూ.27,663 కోట్లు కేటాయించిందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పేదలకు మేలు జరగాలనే కీలకమైన విద్యాశాఖను తన వద్ద ఉంచుకున్నానని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు 28,163 ఉన్నాయని, 28.77 లక్షల మంది విద్యార్థులు వాటిలో చదువుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

ఈ మూడేళ్లలో విద్యాశాఖపై రూ.7,554 కోట్లు అదనంగా ఖర్చు పెట్టామని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం 30 మంది విద్యార్థులకు ఒక టీచర్‌ ఉండాలని కానీ, తెలంగాణలో మాత్రం 17 మంది విద్యార్థులకు ఒక టీచర్‌ ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 11 వేల ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. 55 రోజుల్లో 10,600 మందికి ఉపాధ్యాయ నియామక పత్రాలు అందజేశామన్నారు. ఏ చిన్న ఆరోపణ కూడా లేకుండా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియ పూర్తి చేశామని రేవంత్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. 10ఏళ్లపాటు అధికారంలో ఉన్న బీఆర్‌ఎస్‌ 7,857 మంది టీచర్లను నియమించిందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రానికి హార్వర్డ్‌ వర్సిటీ రాబోతోందన్నారు. లండన్‌ వర్సిటీ, నార్త్‌ ఈస్టర్న్‌, వర్జీనియా వర్సిటీలూ రాబోతున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.

పాలిటెక్నిక్‌ల ప్రైవేటీకరణ ప్రశ్నే లేదు

పాలిటెక్నిక్‌ల ప్రైవేటీకరణ ప్రశ్నే ఉండదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆ ప్రచారం వందశాతం పచ్చి అబద్ధమన్నారు. ఏటీసీలు ప్రైవేటీకరణ అయ్యాయా? అని ప్రశ్నించారు. పాలిటెక్నిక్‌ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంటే అపోహలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పాలిటెక్నిక్‌లు ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. 'పాలిటెక్నిక్‌ మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్స జీవో 97లో కావాలంటే సవరణ చేస్తామని తెలిపారు.

ఇంజినీరింగ్‌ రెండో సంవత్సరంలో లేటరల్‌ ఎంట్రీ ఉంటుందని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అకడమిక్‌ హోదా, మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు యథాతథంగా కొనసాగుతాయన్నారు. స్కిల్‌ వర్సిటీకి ఏఐసీటీఈ ఆమోదం తీసుకొస్తున్నామని ఆయన అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. సర్వీసు నిబంధనలు మార్చలేమని, మార్చినా కోర్టులు ఊరుకోవన్నారు. ఏటీసీల భూములు తీసుకోలేదు 282 ఎకరాలు అదనంగా ఇచ్చామన్నారు. విద్యార్థులకు అవకాశాలు ఇవ్వడం కోసమే స్కిల్‌ వర్సిటీలు తెచ్చినట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

విద్యార్థులపై పెట్టే ఖర్చును పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నాం

విద్యార్థులపై పెట్టే ఖర్చును పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో ఒక్కో విద్యార్థిపై ఏడాదికి సగటున రూ.1.08 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నామని వివరించారు. పట్టాలు తప్పిన విద్యావ్యవస్థను పట్టాలెక్కించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్న ఆయన, రెండేళ్లలో ఎంతో కొంత మెరుగుపడిందన్నారు. 'సాధ్యమైతే సహకరించండి లేకుంటే వదిలేయండి చులకన చేయవద్దు' అని ప్రతిపక్షాలకు సీఎం హితవు పలికారు. ప్రీప్రైమరీ లేకపోవడం వల్లే ప్రభుత్వ స్కూళ్లు దెబ్బతింటున్నాయన్నారు. ప్రీప్రైమరీ విద్య కోసం పిల్లలను ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపిస్తున్నారన్నారు. కొన్ని అపోహల వల్ల పేదలు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపిస్తున్నారని వివరించారు. ఇంగ్లీష్ విద్య కోసం ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపిస్తున్నారని తెలిసిందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అందుకే తొలిసారిగా ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో ప్రీప్రైమరీ విద్యను ప్రవేశపెట్టామని చెప్పారు. ఈ ఏడాది 4,100 స్కూళ్లలో 64వేల మంది పిల్లలకు ప్రీప్రైమరీ విద్య అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులతో పాటు సిబ్బందికీ మధ్యాహ్న భోజనం, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం కోసం రూ. 927కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

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Last Updated : September 11, 2026 at 11:02 PM IST

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CM REVANTH REDDY ON EDUCATION
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
విద్యావ్యవస్థపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
REVANTH REDDY ON EDUCATION DEPT
CM REVANTH REDDY ON EDUCATION DEPT

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