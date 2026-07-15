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విద్యార్థులు క్రీడల్లో రాణించాలి, మీ భవిష్యత్తుకు నాదీ హామీ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

గత ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - విద్యార్థులకు తెలంగాణ విద్యా కిట్‌ అందించనున్నామని వెల్లడి - ప్రభుత్వ పాఠశాలపై ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టామన్న సీఎం

CM Revanth Reddy on Education Reforms
CM Revanth Reddy on Education Reformson Education Reforms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 6:59 PM IST

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CM Revanth Reddy on Education Reforms : గత ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. గతంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు లేకపోవడం కారణంగానే విద్యార్థులు చేరలేదని, అధికశాతం మంది ప్రైవేటు స్కూళ్ల వైపు మళ్లారని అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక సర్కారు బడులపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించామని, ఉపాధ్యాయుల సిబ్బంది సమస్యలు పరిష్కరించామని సీఎం తెలిపారు. వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటలో బాలికల హైస్కూల్​కు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. తమ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలతో ఫర్‌ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్-2.0లో దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 18 స్థానం వచ్చిందన్నారు. గత ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిందని ఆయన ఆరోపించారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చాక పెండింగ్​లో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను పరిష్కారించామన్నారు.

ఆగస్టు 15లోపు ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్‌ ఇస్తాం : విద్యార్థులకు తెలంగాణ విద్యా కిట్​ కింద 9 వస్తువులు అందించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. రూ.1000 కోట్లతో 27,50,000 మంది విద్యార్థులకు ఆగస్టు 15వ తేదీలోపు ఈ కిట్​ను ఇవ్వనున్నట్లుగా వెల్లడించారు. ఒక్కో విద్యార్థి చదువు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1.8లక్షలు ఖర్చు చేస్తుందని వివరించారు. ఒకప్పుడు స్టడీటూర్​కు ఐఏఎస్​లు వెళ్లేవారని, ఈ ఏడాది టీచర్లను స్టడీటూర్​కు సింగపూర్, సౌత్ కొరియా లాంటి దేశాలకు పంపించామని తెలిపారు. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ ప్రాంతంతో తనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందన్నారు.

"ఒక్కో విద్యార్థిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.1.08లక్షలు ఖర్చు చేస్తోంది. విద్యార్థులు చక్కగా చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరాలి. విద్యలో రాణించకపోతే క్రీడల్లో రాణించాలి. క్రీడాకారులు మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, నిఖత్‌ జరీన్‌కు గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీయాలి. విద్యార్థులు మైదానాల్లోనూ పోటీపడాలి. మీ భవిష్యత్​కు నాదీ హామీ. క్రీడల్లో రాణించేవారిని ఉన్నతస్థాయిలో నిలిపే బాధ్యతను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతాం"-రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

అమర్​రాజా యూనిట్ ప్రారంభం : అంతకుముందు మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా దివిటిపల్లిలో అమరరాజ సంస్థ చేపట్టిన 'సెల్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ ఫెసిలిటీ యూనిట్‌'ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడారు. తెలంగాణ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం గత ప్రభుత్వాలు చేసిన పాలసీలను మరింత మెరుగుపరిచామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇండస్ట్రీ, టూరిజం, మెడికల్ పాలసీలతో రాష్ట్ర జీఎస్​డీపీ పెంచుతున్నామని పేర్కొన్నారు.

చైనాతో పోటీ : అమరరాజా సంస్థ మహబూబ్​నగర్​లో పెట్టడం ఆ జిల్లా ప్రజలకు గర్వకారణమని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆ సంస్థతో పోటీ పడేది దేశంలో ఏదీ లేదన్నారు. చైనాతో పోటీ పడే అమరరాజా సంస్థకు సంపూర్ణంగా సహకరిస్తున్నామని వివరించారు. వికసిత్ భారత్​ 2047 కల్లా 3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరడమే లక్ష్యమన్న సీఎం, అమర రాజ సంస్థ తన లక్ష్యానికి సహకరిస్తుందని వివరించారు. అమరరాజా నూతన యూనిట్​ ఏర్పాటుకు రైతులు భూములు ఇచ్చారని వారి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. వాహన కాలుష్యం తగ్గాలంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉండాలని, ఈవీలకు బ్యాటరీలే కీలకమని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కాలుష్యంలేని దేశంగా తీర్చిదిద్దాలంటే ఈవీ వాహనాలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. వివిధ రంగాల్లో కొత్త పాలసీలను రూపొందించామన్నారు. దేశంలో 2.5 శాతం జనాభా ఉన్న తెలంగాణ నుంచి 5 శాతం జీడీపీ అందిస్తోందన్నారు.

పరిశ్రమలకు అనుకూల వాతావరణం సృష్టిస్తాం : కల్వకుర్తి, బీమ, నెట్టెంపాడు, పాలమూరు రంగారెడ్డి, ఆర్డీఎస్​ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకునేందుకు, సమస్యలు పరిష్కరించుకునేందుకు పక్క రాష్ట్రాలతో చర్చలు చేస్తున్నామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. త్వరలోనే జిల్లా రైతులకు శుభవార్త వినిపించబోతున్నామన్నారు. 90 టీఎంసీలకు సంబంధించి కేంద్రాన్ని ఒప్పించే విధంగా ముందుకు వెళ్తన్నామన్న ఆయన, త్వరలోనే కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో సంపూర్ణ అనుమతులు తీసుకొస్తామని చెప్పారు. పరిశ్రమలకు అనుకూల వాతావరణం సృష్టించి, పెట్టుబడులు ఆహ్వానించి జిల్లా యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY ON AMARARAJA
CM REVANTH MAHBUBNAGAR TOUR
REVANTH REDDY ON EDUCATION SECTOR
విద్యారంగ సంస్కరణలపై సీఎం
CM REVANTH ON EDUCATION REFORMS

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