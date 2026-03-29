ETV Bharat / state

కిషన్​రెడ్డికి చెప్పిన తర్వాత మాకు సలహాలు ఇవ్వండి : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

వాడీవేడిగా శాసససభ సమావేశాలు - సభలో సూచనలు ఇచ్చి పారిపోవడం బీజేపీ సభ్యులకు అలవాటుగా మారిందన్న సీఎం - కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావుపై బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్న

CM Revanth Reddy Comments on BRS MLAs
CM Revanth Reddy Comments on BRS MLAs (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 11:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Comments on BRS MLAs : అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా కాంగ్రెస్​, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. బీజేపీ చేసిన విమర్శలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తిప్పికొట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సభలో సూచనలు ఇచ్చి పారిపోవడం బీజేపీ సభ్యులకు అలవాటుగా మారిందని విమర్శించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వ్యవహారంపై 48 గంటల్లోగా విచారణ చేస్తారని సీబీఐకి అప్పగిస్తే ఇంకా చర్యలు లేవన్నారు. ఇన్నినెలలవుతున్నా విచారణ ఇంకా ముందుకుపోలేదన్నారు. వెంకటరమణా రెడ్డి సలహాలు ఇచ్చే ముందు కేంద్రం చర్యలు తీసుకునేలా చూడాలన్నారు. పారదర్శకత కోసమే తాము ఈ కేసును సీబీఐకి అప్పగించామని ఆయన చెప్పారు.

కిషన్​రెడ్డికి చెప్పే ధైర్యం వెంకటరమణారెడ్డికి లేదా : ఇక్కడ చర్యలు తీసుకునేట్లు చూసిన తర్వాతనే వెంకట రమణారెడ్డి సలహా ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. పారదర్శకత కోసమే తాము కేసును సీబీఐకి అప్పగించామన్నారు. కేంద్రం చర్యలు తీసుకునేలా వెంకటరమణారెడ్డి సభలో సలహా ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ధరణి పోర్టల్​ను అడ్డుపెట్టుకుని చేసిన భూ దోపిడీ అక్రమాలపై హౌస్​ కమిటీ వేస్తామన్నారు. హరీశ్​రావు బంధువులు ఓ కంపెనీని బెదిరించి భూములను లాక్కున్నారని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కిషన్​రెడ్డికి చెప్పి కాళేశ్వరం అక్రమాలపై విచారణ జరిపించలేరా అని ప్రశ్నించారు. కిషన్​ రెడ్డికి చెప్పే ధైర్యం వెంకటరమణారెడ్డికి లేదా అని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.

TAGGED:

CM REVANTH REDDY SLAMS BRS MLAS
బీఆర్ఎస్​పై సీఎం రేవంత్ మండిపాటు
TELANGANA ASSEMBLY BUDGET SESSION
CM REVANTH REDDY FIRES ON BRS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.