ధరణి పేరిట దోపిడీ రూ.లక్షల కోట్ల ఆస్తి కొందరి చేతుల్లోకి మారింది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమస్యలపై చర్చ చేపట్టాలని, తెలంగాణ ఏర్పాటు, 22ఏ జాబితా సమస్యలు, కోర్టు తీర్పులు అంశాలపై చర్చ చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ మాట్లాడారు.
Published : September 16, 2026 at 2:01 PM IST
CM Revanth Reddy Clarity on 22 A Lands Issue : 22ఏతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేదలను వేధిస్తోందని ఆరోపణలు వచ్చాయన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... తమపై ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమపై వచ్చిన ఆరోపణల కారణంగా 22ఏ అంశంపై చర్చ చేపట్టామనని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ సీఎం మాట్లాడారు. సమస్య జఠిలానికి కారణమెవరో వివరిద్దామని సభలో చర్చ చేపట్టామని, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత సభకు రాలేదని తమ బాధ్యత నుంచి వెనక్కి పోలేదన్నాప. వివాదానికి ముగింపు పలకాలని సభ్యులు కోరితేనే చర్చ చేపట్టామని వెల్లడించారు.
నాటి అవకతవకలు బయటపడతాయని భావించారు
ఎల్నినో కారణంగా పంటలకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయనన్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాన సమస్యలపై చర్చ నుంచి తప్పించుకునేందుకే విపక్షం యత్నస్తోందని విమర్శించారు. చర్చ ద్వారా తమ లోపాలు బయటపడతాయని విపక్షం భావిస్తోందని, 22ఏలో బీఆర్ఎస్ హయాం నాటి అవకతవకలు బయటపడతాయని భావించారని వెల్లడించారు.
రూ.లక్షల కోట్ల ఆస్తి కొందరి చేతుల్లోకి మారింది
భూముల సమస్య వారసత్వంగా ఎలా వచ్చిందనే దానిపై చర్చ చేపట్టాలని, నిజాం సర్కారు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమస్యలపై చర్చ చేపట్టాలని, తెలంగాణ ఏర్పాటు, 22ఏ జాబితా సమస్యలు, కోర్టు తీర్పులు అంశాలపై చర్చ చేపట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. కొందరు కొల్లగొట్టిన వేల ఎకరాల వివరాలను సభ ముందుంచుతామని స్పష్టం చేశారు. ధరణి పేరిట దోపిడీ రూ.లక్షల కోట్ల ఆస్తి కొందరి చేతుల్లోకి మారిందని, నిషేధిత భూముల సమస్యను మరింత జఠిలం చేశారని ఆరోపించారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సృష్టించిన భూతం అందరినీ మింగేస్తుందని తప్పుడు ప్రచారం చేశారని, పొంగులేటిపై కక్షాపూరిత ఆలోచనతో అబద్ధాలు ప్రచారాలు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా సమస్యలకు శ్రీనివాస్రెడ్డి, ప్రభుత్వం కారణం కాదని, శ్రీనివాస్రెడ్డిది ఎంత బాధ్యతో ప్రభుత్వానిది అంతే బాధ్యతని తెలిపారు. వారసత్వ సమస్యలపై చర్చించి పరిష్కారానికి కృషిచేయాలని సూచించారు.
పార్టీలతో సంబంధాలు ముగుస్తాయి
ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన నేతలు వికృత చేష్టలతో వ్యవహరిస్తున్నారని, సభ అధ్యక్షుడికి ఇచ్చే గౌరవం మేరకు సభ నడుస్తుందని అన్నారు. స్పీకర్గా ఎన్నుకున్నాక పార్టీలతో ఉన్న సంబంధాలు ముగుస్తాయని, సభలో ఉన్న ప్రతి సభ్యుడి హక్కులు కాపాడేందుకు స్పీకర్ కృషిచేస్తారని కొనియాడారు. సభ నిర్వహణపై గత ప్రభుత్వం కమిటీ నియమించి నిబంధనలు పెట్టారని, సభలో ప్లకార్డులు, నినాదాల ఫ్లెక్సీలు, నినాదాల దుస్తులతో రావొద్దని నిబంధన పెట్టారని గుర్తు చేసుకున్నారు. గత నిబంధనలు అమలు చేయాలని స్పీకర్ అసెంబ్లీ సెక్రటరీ ద్వారా పోలీసులను ఆదేశించారని, స్పీకర్ ఆదేశాలను పోలీసులు అమలు చేస్తున్నారని తెలిపారు.
మహిళలను కించపరిచేలా వ్యవహరించారు
పార్లమెంటు నిబంధనలను స్పీకర్ అమలు చేస్తున్నారని, నినాదాల దుస్తులతో రాకూడదని స్పీకర్ ఆదేశిస్తే ఎవరూ రాకూడదని, రాహుల్, ప్రియాంక, ఖర్గే ఎవరైనా స్పీకర్ ఆదేశాలు పాటించాల్సిందేనని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ నిబంధనల మేరకు సభను స్పీకర్ నిర్వహిస్తారని, నిబంధనలు లేకపోతే పార్లమెంటు నిర్వహణను అనుసరిస్తామని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ వద్ద పోలీసులు, మహిళలను కించపరిచేలా వ్యవహరించారని, అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలతో పోలీసులను దూషించారని, సభ అధ్యక్షుడిపై కూడా అవమానకరంగా మాట్లాడారని ఆరోపించారు. సభ్యులు క్షమాపణ చెప్పి లేవనెత్తిన అంశాలపై చర్చిస్తారని స్పీకర్ మైకు ఇచ్చారని, బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిన సభ్యులను సమావేశాల నుంచి బహిష్కరించారని తెలిపారు.
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