కేసీఆర్‌ నీ ప్రతిపక్ష హోదా ఊడగొట్టకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసిన రేవంత్​రెడ్డి - 2029లో నువ్వో నేనో తేల్చుకుందామని కేసీఆర్​కు సవాల్ - రైతులకు ఉచిత విద్యుత్‌ ఇచ్చిన తొలి పార్టీ కాంగ్రెస్‌ అని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 9:19 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 10:10 PM IST

CM Revanth Reddy Challenge To KCR : కేసీఆర్ 2029లో నువ్వో నేనో తేల్చుకుందామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సవాల్​ విసిరారు. కేసీఆర్​ ప్రతిపక్ష హోదా ఊడగొట్టకపోతే తన పేర్చుకుంటానని శపథం చేశారు. ప్రజాపాలనలో రైతు ఉత్సవాల పేరుతో జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం నస్తూర్‌పల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో రేవంత్ పాల్గొన్నారు. సభావేదిక పైనుంచి రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. కేసీఆర్​పై నిప్పులు చెరిగారు.

దేశంలోనే రైతులకు ఉచిత విద్యుత్‌ ఇచ్చిన తొలి పార్టీ కాంగ్రెస్‌ అని గుర్తు చేశారు. పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టి రైతులకు నీరిచ్చింది కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చే చట్టాన్ని తీసుకువచ్చిందని గుర్తు చేశారు. పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టి రైతులకు నీరిచ్చింది కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చే చట్టాన్ని తీసుకువచ్చిందని గుర్తు చేశారు.

పేదలకు సన్నబియ్యం ఇస్తున్నాం : రూ.2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని ప్రకటించి సంవత్సరంలోపే చేసి చూపించామని సీఎం తెలిపారు. 25.35 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రుణమాఫీ కింద రూ.22 వేల కోట్లు వేశామని, గత విడతలో రైతు భరోసా కింద 9 రోజుల్లోనే రూ.9 వేల కోట్లు వేశామని వెల్లడించారు. ఇవాళ రెండో విడతగా రూ.5,700 కోట్లకుపైగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నామని, మిగతా రూ.3,300 కోట్లు వచ్చే నెలలో రైతుల ఖాతాల్లో వేస్తామని చెప్పారు. తెలంగాణలో 3.5 కోట్ల మంది పేదలకు సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామని అన్నారు. పేదలకు సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనే ఆలోచన గతంలో ఎవరికైనా వచ్చిందా? ప్రశ్నించారు.

జీవన్‌రెడ్డి కార్యకర్తల గుండెల మీద తన్ని : ప్రజాపాలన పోవాలని పాపాల భైరవుడు రావాలని అని ఒక పెద్దమనిషి అంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఫామ్‌హౌస్‌లో పడుకునే పాపాల భైరవుడు మళ్లీ ఎందుకు రావాలని ప్రశ్నించారు. లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్‌ జెండా మోస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిందని కొనియాడారు. పాపాల భైరవుడు ఎందుకు రావాలో పార్టీ మారుతున్న పెద్ద మనిషి చెప్పాలని, జీవన్‌రెడ్డి చరిత్ర, ఆయన వెనకున్న మచ్చలన్నీ తనకు తెలుసనని అన్నారు. 40 సంవత్సరాల పాటు తన కుటుంబానికి ఎన్నో పదవులు ఇచ్చుకున్నారని, 14 సార్లు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బీ ఫామ్‌ ఇస్తే మోసం చేసి వెళ్లిపోయారని, ఓడిపోయినప్పటికీ ఎన్నోసార్లు పదవులు ఇచ్చి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆయన్ను గౌరవించిందని తెలిపారు. సంవత్సరం పాటు పదవి లేకపోతే జీవన్‌రెడ్డి కార్యకర్తల గుండెల మీద తన్ని శత్రువు పంచన చేశారని వెల్లడించారు.

తలో ఫామ్‌హౌస్‌ కట్టుకున్నారు : 70 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చినందుకు ప్రజాప్రభుత్వం పోవాలా? అని ప్రశ్నించారు. ఒక్కాయనకు పదవి రాకపోతే ప్రజాప్రభుత్వం పోవాలా? నేరెళ్లలో ఎస్సీలను ఇసుక లారీలతో తొక్కించినందుకు పాపాల భైరవుడు మళ్లీ రావాలా? ప్రశ్నించారు. వాస్తు బాగా లేదని బాగున్న సచివాలయం కూల్చి కొత్తగా కట్టుకున్నారని, బిడ్డ, కొడుకు, తండ్రి ఇలా తలో ఫామ్‌హౌస్‌ కట్టుకున్నారని విమర్శించారు. పేదలకు ఇళ్లు కట్టించి ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఏనాడైనా వచ్చిందా?అని అడిగారు. పేదలు దొరల గడీల ముందు ఊడిగం చేస్తూ అలాగే ఉండాలని భావించారని, పేదలు కట్టుకోవడానికి పనికిరాని బతుకమ్మ చీరలు పంచారని పేర్కొన్నారు. వేములవాడకు రూ.100 కోట్లు ఇస్తానని ప్రకటించి పది సంవత్సరాల్లో ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. సమ్మక్క- సారలమ్మ దేవతలను ఏనాడైనా దర్శించుకున్నారా? అని ప్రశ్నించారు.

"కేసీఆర్‌ నీ ప్రతిపక్ష హోదా ఊడగొట్టకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా. కార్యకర్తల సాక్షిగా ఇదే నా సవాల్‌. 2029లో నువ్వో నేనో తేల్చుకుందాం. కాళేశ్వరం పేరిట రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసి వృథా చేశారు. కాళేశ్వరం పేరిట చేసిన దోపిడీకి కేసీఆర్‌కు ఉరి వేసినా తప్పులేదు. రూ.లక్ష కోట్లతో కట్టిన కాళేశ్వరం మూడేళ్లకే కూలేశ్వరం అయ్యింది" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణ విషయంలో అడుగు ముందుకు పడుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

