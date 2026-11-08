కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలు - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖులు
CM Revanth Reddy Birthday Celebrations : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన పుట్టినరోజు వేడుకలను కొడంగల్లోని తన నివాసంలో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరుపుకున్నారు. పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Published : November 8, 2026 at 5:05 PM IST
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన 57వ పుట్టినరోజును వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్లోని తన నివాసంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నిర్వహించుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డికి ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలు
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సీఎం రేవంత్రెడ్డికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రేవంత్ ఆయురారోగ్యాలతో వర్థిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్ కూడా సీఎం రేవంత్రెడ్డికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, ఆనందం కలగాలని ఆకాంక్షించారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్నాయుడు, బండి సంజయ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రేవంత్రెడ్డి ప్రజాసేవలో సుదీర్ఘకాలంపాటు కొనసాగాలని కిషన్రెడ్డి అన్నారు. ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు చేసేలా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని రామ్మోహన్నాయుడు ఆకాంక్షించారు. రేవంత్రెడ్డి నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నానని సంజయ్ తెలిపారు.
Best wishes to Telangana CM Shri Revanth Reddy Garu on his birthday. Praying for his long life and good health. @revanth_anumula— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కేక్ చేసిన వీహెచ్
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ సలహాదారులు హనుమంతరావు కేక్ కట్చేశారు. హైదరాబాద్ అంబర్పేటలోని ఆయన నివాసంలో బాణసంచా కాల్చి వేడుకలను నిర్వహించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితోపాటు ఆయన కుటుంబం ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, రేవంత్రెడ్డి అభిమానులు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
నెక్లెస్ రోడ్లో అట్టహాసంగా సీఎం జన్మదిన వేడుకలు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లోని హెచ్ఎండీఏ మైదానంలో అట్టహాసంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో మంత్రి హాజరుద్దీన్, ప్రభుత్వ సలహాదారు వి.హనుమంతరావు, షబ్బీర్ అలీ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షురాలు గద్వాల్ విజయలక్ష్మీ సహా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. వేడుకల్లో భాగంగా కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సీఎం పుట్టినరోజు సందర్భంగా విద్యార్థులకు, చిన్నారులకు పుస్తకాలు, ఇతర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో సీఎం పుట్టినరోజు వేడుకలను నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు, రేవంత్ అభిమానులు పాల్గొన్నారు.
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