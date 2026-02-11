ETV Bharat / state

పుర పోలింగ్ : కొడంగల్​లో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఓటు - ఈ ప్రముఖులు ఎక్కడ వేశారంటే?

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు - కొడంగల్​లో రేవంత్​ రెడ్డి, మధిరలో భట్టి, నల్గొండలో కోమటిరెడ్డి వెంకట్​ రెడ్డి, నిజామాబాద్​లో మహేశ్ కుమార్ గౌడ్

బ్యాలెట్​ బాక్స్​సో ఓటు వేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 11:32 AM IST

Updated : February 11, 2026 at 12:13 PM IST

Telangana Municipal Elections : తెలంగాణలో జరుగుతున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పలువురు ప్రముఖులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన నియోజకవర్గం కొడంగల్​లోని జడ్పీ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఓటు వేశారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్​ చేరుకుని, శంషాబాద్‌ నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరారు. ఖమ్మం జిల్లా మధిరలోని 9వ వార్డులో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఇంకా ఎవరెవరు, ఎక్కడెక్కడ ఓటు వేశారంటే?

డిప్యూటి సీఎం భట్టి విక్రమార్క (ETV Bharat)

ప్రణాళిక వేసుకుని వెళ్తున్నాం : ఓటు వేసిన అనంతరం ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి మాట్లాడుతూ ప్రపంచీకరణ తరువాత గ్రామాలు పట్టణాలుగా రూపాంతరం చెందుతున్నాయన్నారు. ఈ పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజా ప్రభుత్వం పట్టణాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు పోతుందని తెలిపారు. 2047 కల్లా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిదెందుకు క్యూర్, ప్యూర్, రేర్ విభాగాలుగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుని ముందుకు పోతున్నామని వెల్లడించారు.

చెరువులను ఆక్రమణదారుల నుంచి విముక్తి కల్పించి పార్కులు, చెరువులను టూరిజం ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వివరించారు. తమ ప్రభుత్వంలో 70 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశామన్న భట్టి గ్రామీణ ప్రాంతాల యువత పోటీ పరీక్షల కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లకుండా నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లోని ఆన్లైన్లో ఉచితంగా శిక్షణ పొందేందుకు అంబేడ్కర్ నాలెడ్జ్​ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి (ETV Bharat)
  • నిజామాబాద్​లో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్​ గౌడ్ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
  • నల్గొండ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి తన ఓటు వేశారు.
కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ (ETV Bharat)
  • కరీంనగర్ 50వ డివిజన్‌ జ్యోతినగర్‌లో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు.
  • జనగామలో ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్​ రెడ్డి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి (ETV Bharat)

ఓటు వేసిన జానారెడ్డి : నందికొండ మున్సిపాలిటీ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల 5 వార్డులో మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి ఓటు వేశారు. నల్గొండ ఎంపీ రఘువీర్​ రెడ్డి, నాగార్జున సాగర్​ ఎమ్మెల్యే జైవీర్ రెడ్డి ఉన్నారు. జానారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు. హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో నిర్మలా పాఠశాల నాగార్జున సాగర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్​ఎస్​ నేత నోముల భగత్ ఓటు వేశారు.

మాజీ మంత్రి జానారెడ్డి (ETV Bharat)
