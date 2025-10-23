స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీకి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన ఎత్తివేత - కేబినెట్ ఆమోదం
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ప్రారంభమైన మంత్రివర్గ సమావేశం - బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై చర్చ
Published : October 23, 2025 at 6:05 PM IST
Telangana Cabinet Meeting Today : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగుతుంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీకి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన ఎత్తివేతకు కేబినెట్ ఆమోదించింది. పంచాయతీరాజ్ చట్టం సెక్షన్ 21(3)ని తొలిగించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, బీసీ రిజర్వేషన్లపై, బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.