ప్రభుత్వంతో కార్పొరేట్ సంస్థల భారీ ఒప్పందాలు - రెండో రోజు రూ.1.04 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

రెండోరోజు తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025 - బిజీబిజీగా గడుపుతున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - పలు కంపెనీలతో ఎంవోయూలు

Telangana Rising Global Summit 2025
Telangana Rising Global Summit 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 3:52 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 3:59 PM IST

Telangana Rising Global Summit 2025 : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్​ సిటీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు దేశ, విదేశాలకు చెందిన వివిధ కంపెనీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఆయన సమక్షంలో పలు కంపెనీలు ఎంవోయూలు కుదుర్చుకుంటున్నాయి. రెండోరోజు ఇప్పటివరకూ రూ.1.04 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి.

తాజాగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డితో గోద్రెజ్​ జెర్సీ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్​ వైస్​ ఛైర్మన్​ ఫిరోజ్​ షా గోద్రెజ్​, గ్రూప్​ ప్రెసిడెంట్​ రాకేశ్​ స్వామి సమావేశం అయ్యారు. హైదరాబాద్​లో తమ సంస్థ విస్తరణపై ఫిరోజ్​షా గోద్రెజ్​ సీఎంతో చర్చించారు. పాలు, ఎఫ్​ఎంసీజీ, రియల్​ఎస్టేట్​, ఆయిల్​పామ్​ విభాగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆ సంస్థ ఆసక్తి చూపిస్తుంది. మరోవైపు సుమధుర గ్రూప్​, టీసీసీఐ తైవాన్​ గ్రూప్​ తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నాయి.

భారత్‌ బయోటెక్‌ రూ.1000 కోట్ల పెట్టుబడి : రాష్ట్రంలో రూ.1000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు భారత్​ బయోటెక్​ ఇంటర్నేషనల్​ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. కాంట్రాక్ట్​ రీసెర్చ్​, డెవలప్​మెంట్​ అండ్​ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్​ ఆర్గనైజేషన్​(సీఆర్​డీఎంవో) నిర్మాణానికి రూ.1000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. వచ్చే నాలుగేళ్లలో దీని ద్వారా 200 మందికిపైగా ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది.

ఇప్పటివరకూ రూ.1.04 లక్షల ఒప్పందాలు : తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​లో రెండోరోజు ఇప్పటివరకు రూ.1.04 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమక్షంలో ఇలా పలు ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణలో డెయిరీ విస్తరణ కోసం గోద్రెజ్​ ఇండస్ట్రీస్​ గ్రూప్​ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఫుడ్​ అండ్​ అగ్రికల్చర్​ ఆర్​డీ సెంటర్​ కోసం ఫెర్టిస్​ ఇండియాతో ఒక ఒప్పందం జరిగింది. రెండు దశల్లో రూ.2 వేల కోట్ల పెట్టుబడులను ఫెర్టిస్​ ఇండియా పెట్టనుంది.

ఫుడ్​ అండ్​ బేవరేజెస్​ యూనిట్​-2 విస్తరణకు కేజేఎస్​ ఇండియా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఫ్రీజ్​-డ్రైడ్​ కాఫీ ప్లాంట్​ నిర్మాణానికి వింటేజ్​ కాఫీ అండ్​ బేవరేజెస్​ ఒప్పందం చేసుకుంది. సీఎం రేవంత్​రెడ్డిని అరబిందో, భారత్​ బయోటెక్​ ప్రతినిధులు కలిశారు. అలాగే హెటెరో, ఎంఎస్​ఎన్​ ఫార్మా ప్రతినిధులు కలిశారు. ఈ కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులపై ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ చేసుకున్నాయి.

పలు ఒప్పందాల వివరాలు ఇవే :

  • ఫుడ్ అండ్ ఎఫ్‌ఎంసీజీ తయారీ యూనిట్‌కు ఆర్‌సీపీఎల్‌ ఒప్పందం
  • ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సేవల విస్తరణకు కైన్స్ టెక్నాలజీ ఒప్పందం
  • రూ.9 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ప్రభుత్వంతో జేసీకే ఇన్‌ఫ్రా ఒప్పందం
  • మూడు దశల్లో ఆర్‌సీటీ ఎనర్జీ ఇండియా రూ.2,500 కోట్ల పెట్టుబడులు
  • 50 మెగావాట్ల క్లీన్ ఎనర్జీ డేటా సెంటర్‌కు అక్వైలోన్ నెక్సస్ ఒప్పందం
  • హైపర్‌స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్‌కు ఏజీపీ గ్రూప్ ఒప్పందం
  • రూ.70 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్న ఏఐ-రెడీ డేటా పార్క్
  • ఫార్మాస్యూటికల్ ఫార్ములేషన్స్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్న హెటెరో గ్రూప్
  • రాష్ట్రంలో రూ.2 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్న అరబిందో ఫార్మా
  • పెప్టైడ్స్ తయారీ అండ్ ఆంకాలజీ సీడీఎంవో యూనిట్ పెట్టనున్న గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా
  • వ్యాక్సిన్, ఆర్‌అండ్‌డీ, సీడీఎంవో విస్తరణకు బయోలాజికల్-ఈ ఒప్పందం
  • రెండోరోజు పర్యాటకరంగంలో రూ.11,395 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

