ETV Bharat / state

కన్నుల పండువగా భద్రాద్రి శ్రీ సీతారాముల కల్యాణోత్సవం - పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం దంపతులు

భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేసిన సీఎం - తొలి విడతలో రూ.351 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు శంకుస్థాపన - కుటుంబసభ్యులతో కలిసి స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్న రేవంత్‌రెడ్డి, భట్టి

CM Revanth Reddy
పట్టువస్త్రాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి గీతారెడ్డి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy in Bhadrachalam : భద్రాచలంలో శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం కన్నుల పండువగా జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించారు. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధికి తొలి విడతలో రూ.351 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు భూమి పూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్కమార్క, మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, తుమ్మల నాగేశ్వర రావు, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, కొండా సురేఖ, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.