కన్నుల పండువగా భద్రాద్రి శ్రీ సీతారాముల కల్యాణోత్సవం - పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం దంపతులు
భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేసిన సీఎం - తొలి విడతలో రూ.351 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు శంకుస్థాపన - కుటుంబసభ్యులతో కలిసి స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్న రేవంత్రెడ్డి, భట్టి
పట్టువస్త్రాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి గీతారెడ్డి (ETV Bharat)
Published : March 27, 2026 at 12:25 PM IST
CM Revanth Reddy in Bhadrachalam : భద్రాచలంలో శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం కన్నుల పండువగా జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించారు. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధికి తొలి విడతలో రూ.351 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు భూమి పూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్కమార్క, మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, తుమ్మల నాగేశ్వర రావు, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, కొండా సురేఖ, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.