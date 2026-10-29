తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth on Invest Telangana Global summit : తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సన్నాహక సదస్సులో పాల్గొన్నారు.
Published : October 29, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:39 PM IST
CM Revanth on Invest Telangana Global summit : కేంద్ర ప్రభుత్వ వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాల దిశగానే తెలంగాణ సాగుతోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 2047 నాటికి 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యాన్ని కేంద్రం నిర్దేశించుకుందని, 30 ట్రిలియన్ డాలర్లలో 10 శాతాన్ని తెలంగాణ కంట్రిబ్యూట్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు. దిల్లీలో తాజ్ ప్యాలెస్లో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సన్నాహక సదస్సుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరై పెట్టుబడిదారులను ఉద్దేశించి కీలక ఉపన్యాసం చేశారు.
రాష్ట్రాభివృద్ధికి కేంద్రం సహకరిస్తోంది
తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అభివృద్ధి విషయంలో కేంద్రంతో కలసి ముందుకు సాగుతామని పేర్కొన్నారు. రెండు కొత్త విమానాశ్రయాలను కేంద్రం మంజూరు చేసిందని వివరించారు. ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగేందుకు భారత్ సిద్ధంగా ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ తెలంగాణ గేమ్ ఛేంజర్
దేశంలో, హైదరాబాద్లో ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధికి రాజీవ్గాంధీ బీజం వేశారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు దేశంలో ఎల్పీజీ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారని పునరుద్ఘాటించారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు అమలు చేసిన పీవీ తెలంగాణ వ్యక్తి కావటం గర్వకారణమని అన్నారు. హైదరాబాద్ చుట్టూ ఆర్ఆర్ఆర్ నిర్మిస్తామని కేంద్రం ఇప్పటికే హామీ ఇచ్చిందని, అది హైదరాబాద్కు మరో గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందన్నారు.
వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి అంతా కలిసి పనిచేయాలి
అన్ని రాష్ట్రాలు కలిసివస్తేనే దేశ ఎగుమతులు పెరుగుతాయని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు. తెలంగాణ నిర్దేశించుకున్న మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యాన్ని అభినందించిన కేంద్రమంత్రి బలంగా కృషి చేస్తే అనుకున్నది సాధించవచ్చని అన్నారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యానికి భారతీయులంతా కలిసి పని చేయాలని ఈ సూత్రాన్నే ప్రధాని మోదీ తమకు సూచించారని పీయూష్ గోయల్ వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీ మాకు ఇచ్చిన మార్గదర్శకత్వం ఇప్పటికీ తన మదిలో మెదులుతూనే ఉందన్నారు.
పెట్టుబడుల సాధనలో ముందు వరుసలో ఉంది
కొత్త రాష్ట్రమైనా పెట్టుబడుల సాధనలో తెలంగాణ దేశంలోనే ముందు వరుసలో ఉందని భారత్ బయోటెక్ సీఎండీ సుచిత్ర ఎల్లా అన్నారు. తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కర్టెన్రైజర్ సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆమె పెట్టుబడుల సాధన కోసం సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేస్తున్న ప్రయత్నం అభినందనీయమన్నారు. ఐటీ, ఫార్మా రంగాల్లో హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉందన్న ఆమె హైదరాబాద్లోని జీనోమ్ వ్యాలీ నుంచే కరోనా టీకా కోవాగ్జిన్ వచ్చిందని గుర్తుచేశారు. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ తయారీ రంగాల్లోనూ..హైదరాబాద్ తనదైన ముద్ర వేస్తోందని చెప్పారు. ఎయిర్క్రాఫ్ట్, స్పేర్పార్ట్స్, డిఫెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్కు సంబంధించి హైదరాబాద్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. డిసెంబర్లో జరిగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సదస్సు శక్తిమంతమైన వేదిక కానుందన్న ఆమె తెలంగాణ, హైదరాబాద్లో వ్యాపార అవకాశాల్లో నిరుత్సాహం అనేది ఉండదన్నారు.